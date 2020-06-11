Посмотрите новый кампейн Gerard Darel, снятый как будто на фестивале Coachella



Традиционная для Gerard Darel бохо-эстетика нарядов в окружении раскаленных скал, голубого неба и золотого песка напоминает не столько рекламную кампанию бренда, сколько очередной стрит-стайл с фестиваля Coachella. И хотя на него в этом году уже не попасть — организаторы объявили об отмене — помечтать все-таки стоит. О ярких летящих платьях с эффектом тай-дай, культовых диско-джинсах Anna, рубашках будто косоворотках с вышивкой и сарафанах с леопардовым принтом, который выглядит более чем ненавязчиво!

Отдельным и вау-пунктом коллекции идут яркие сумки — плетеные корзинки, чтобы повторить за Джейн Биркин, яркие из замши с крупными кисточками и кожаные с крупными стежками наружу.