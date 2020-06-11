Новый кампейн французского бренда Gerard Darel — ода свободным духом и храбрым сердцем, а запечатлела ее фотограф Лотте Ван Раалте, известная своей любовью к динамичным кадрам, что ловят редкие, «междусобойные» моменты героев съемки.
Посмотрите новый кампейн Gerard Darel, снятый как будто на фестивале Coachella
Традиционная для Gerard Darel бохо-эстетика нарядов в окружении раскаленных скал, голубого неба и золотого песка напоминает не столько рекламную кампанию бренда, сколько очередной стрит-стайл с фестиваля Coachella. И хотя на него в этом году уже не попасть — организаторы объявили об отмене — помечтать все-таки стоит. О ярких летящих платьях с эффектом тай-дай, культовых диско-джинсах Anna, рубашках будто косоворотках с вышивкой и сарафанах с леопардовым принтом, который выглядит более чем ненавязчиво!
Отдельным и вау-пунктом коллекции идут яркие сумки — плетеные корзинки, чтобы повторить за Джейн Биркин, яркие из замши с крупными кисточками и кожаные с крупными стежками наружу.
Сами Gerard Darel говорят, что представляли путешественницу, свободную и гордую девушку, готовую покорить весь мир. Впрочем, с таким гардеробом — это более чем возможно! Осталось только дождаться открытия границ.
Фотограф кампейна — Лотте Ван Раалте также снимала кампейны для Arket, Stella McCartney и Adidas, а недавно представила масштабный проект, посвященный красоте человеческого тела с его разными формами, размерами и цветом кожи.
Фото: архивы пресс-служб
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