Московский универмаг открылся после карантина и работает ежедневно с 11 до 21 часа при соблюдении всех предписанных мер безопасности. В залах регулярно проводится уборка с дезинфицирующими средствами, установлены защитные экраны на кассах, производится обработка всех поверхностей после каждого покупателя, созданы условия для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, установлены дозаторы с антисептиком для рук, а команда – в масках и перчатках. Кроме этого, универмаг запустил свой интернет-магазин moskovsky.ru, где можно подобрать такие же луки от BOSS, EA7 Emporio Armani, Liu Jo, как и офлайн.
Московский универмаг открылся после снятия ограничений
К запуску универмага после снятия ограничений в женских и мужских залах, а также в интернет-магазине стартовало специальное предложение на новые коллекции весна-лето 2020. До 21 июня можно получить скидку в 20% на вторую вещь, в 30% на третью вещь и в 40% на четвертую и следующие вещи в чеке.
Московский универмаг:
Женский зал, Московский пр., 205
Мужской зал, Московский пр., 220
Подарки и декор, Московский пр., 207
тел. 8 (812) 702-8055
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