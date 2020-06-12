Московский универмаг открылся после снятия ограничений

Московский универмаг открылся после карантина и работает ежедневно с 11 до 21 часа при соблюдении всех предписанных мер безопасности. В залах регулярно проводится уборка с дезинфицирующими средствами, установлены защитные экраны на кассах, производится обработка всех поверхностей после каждого покупателя, созданы условия для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, установлены дозаторы с антисептиком для рук, а команда – в масках и перчатках. Кроме этого, универмаг запустил свой интернет-магазин moskovsky.ru, где можно подобрать такие же луки от BOSS, EA7 Emporio Armani, Liu Jo, как и офлайн.