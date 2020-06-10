Inditex впервые получила убытки из-за падения продаж в период пандемии. Компания потеряла более 400 миллионов евро

По итогам первого квартала 2020 года чистый убыток Inditex составил 409 миллионов евро против прибыли в 734 миллиона годом ранее. Объем продаж компании за период с февраля по апрель 2020 года сократился на 44% и составил 3,3 миллиарда евро. При этом онлайн-продажи за квартал выросли на 50% в сравнении с прошлым годом, а в апреле показатель и вовсе взлетел на 95%.

Из 7 469 магазинов Inditex по всему миру в настоящий момент временно закрыты 3 785 на 39 рынках. По мнению представителей компании, пока еще слишком рано строить прогнозы на следующие полгода — ситуация с коронавирусом продолжает оставаться нестабильной.

Испанская компания Inditex, владелец крупных сетей магазинов, основана в 1963 году. Маркетинговая стратегия компании получила название «быстрая мода», поскольку предусматривает быстрое внедрение новых дизайнов в массовое производство, от разработки дизайна до доставки в магазины проходит менее месяца. Сеть Inditex насчитывает более 7 тысяч магазинов в 96 странах, в 156 странах продукция компании доступна онлайн. Основным регионом деятельности является Европа, дающая более 60% выручки.