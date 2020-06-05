Издание WWD рассказало, как повлияла на моду пандемия испанки, охватившая мир в 1918-1920 годах. Журналисты просмотрели архивные выпуски газет и журналов США и заметили совпадения с актуальными трендами этого сезона, которые были вызваны распространением новой коронавирусной инфекции.
Как повлияла на моду пандемия испанки и что у нее общего с COVID-19?
Например, людям рекомендовалось ношение защитных масок на улице, а тех, кто не соблюдал эти правила могли штрафовать. К тому же для шитья защитных «вуалей» использовался труд рабочих тех предприятий, которые были вынуждены приостановить работу в связи с новой пандемией.
«Я всей душой симпатизирую женщинам, что носят на улице шифоновые вуали. Сейчас необходимо, чтобы эти мера стала необходимой для всех жителей Нью-Йорка. Эти вуали настолько плотные и тяжелые, что могут служить абсолютным профилактическим средством. Давайте забудем о стиле и остановим эту эпидемию», — обращался к горожанам член нью-йоркской комиссии по здравоохранению Роял С. Коупленд 16 октября 1918 года. Модные журналы и газеты в то же время советовали подбирать прообраз современных масок под цвет шляпки.
Параллельно с этим увеличился спрос на комфортную одежду и аксессуары для дома, а продажи костюмов или уличной одежды значительно упали. Кроме прочего, мужчины и женщины в период испанки носили перчатки. Это было обусловлено правилами этикета, а также эпидемиологической обстановкой.
Как отмечает куратор Fashion Institute of Design and Merchandising Museum and Galleries Кевин Джонс заметный рост популярности «вуалей против гриппа» (flu veils) был также обусловлен пандемией.
«В Викторианскую и Эдвардианскую эпохи было модно носить вуали. Очень большие шляпы часто крепились к голове с помощью вуалей. Но они исчезли, когда большие шляпы начали уменьшаться, и особенно во время Первой мировой войны. Поколение, столкнувшееся с испанским гриппом, вновь подхватило этот тренд на вуали. К тому же, это стало отличным предлогом и возможностью для людей скрыть свое лицо», — рассказал он WWD.
Пандемия коронавируса спровоцировала масштабные перемены в модной индустрии. Изменились графики Недель моды, а также поставок и распродаж одежды. Ранее в мае с инициативами, направленными на изменения в индустрии выступили дизайнер Дрис Ван Нотен и The Business of Fashion, а Американский совет модных дизайнеров (CFDA) и Британский модный совет (BFC) опубликовали совместное обращение к модной индустрии, в котором призвали ее участников пересмотреть графики работы после пандемии коронавируса и «замедлиться».
Тем временем, Бренд Alena Akhmadullina создавал капсулу 3D-одежды, в России запустилось первое онлайн-ателье Replicant, где каждый пользователь сможет примерить и купить виртуальные наряды (которые стоят дешевле платья в Zara!), не нанося ущерб экологии. На смену нарисованным обложкам глянцевых журналов пришли рекламные кампании брендов: петербургская марка Osome2some представила совместный проект с тремя художницами из России — Вероникой Ивашкевич, Наташей Успенской и Алисой Гвоздевой. Модный Дом Valentino в рамках новой рекламной компании запустил проект #ValentinoTimeCapsule, в котором рассказал свою историю через архивные фотографии, а Prada запустили VR-проект с виртуальными экскурсиями в Fondazione Prada, бутики бренда и на архивные шоу. Не так давно «Собака.ru» рассказывала, как адаптируется мода к новым реалиям: видеолукбуки, съемки по Zoom, концерты в Instagram, цифровые модели и Недели моды онлайн.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.