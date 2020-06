Как повлияла на моду пандемия испанки и что у нее общего с COVID-19?

Как отмечает куратор Fashion Institute of Design and Merchandising Museum and Galleries Кевин Джонс заметный рост популярности «вуалей против гриппа» (flu veils) был также обусловлен пандемией.

«В Викторианскую и Эдвардианскую эпохи было модно носить вуали. Очень большие шляпы часто крепились к голове с помощью вуалей. Но они исчезли, когда большие шляпы начали уменьшаться, и особенно во время Первой мировой войны. Поколение, столкнувшееся с испанским гриппом, вновь подхватило этот тренд на вуали. К тому же, это стало отличным предлогом и возможностью для людей скрыть свое лицо», — рассказал он WWD.

Пандемия коронавируса спровоцировала масштабные перемены в модной индустрии. Изменились графики Недель моды, а также поставок и распродаж одежды. Ранее в мае с инициативами, направленными на изменения в индустрии выступили дизайнер Дрис Ван Нотен и The Business of Fashion, а Американский совет модных дизайнеров (CFDA) и Британский модный совет (BFC) опубликовали совместное обращение к модной индустрии, в котором призвали ее участников пересмотреть графики работы после пандемии коронавируса и «замедлиться».