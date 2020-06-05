Как повлияла на моду пандемия испанки и что у нее общего с COVID-19?

Например, людям рекомендовалось ношение защитных масок на улице, а тех, кто не соблюдал эти правила могли штрафовать. К тому же для шитья защитных «вуалей» использовался труд рабочих тех предприятий, которые были вынуждены приостановить работу в связи с новой пандемией.

«Я всей душой симпатизирую женщинам, что носят на улице шифоновые вуали. Сейчас необходимо, чтобы эти мера стала необходимой для всех жителей Нью-Йорка. Эти вуали настолько плотные и тяжелые, что могут служить абсолютным профилактическим средством. Давайте забудем о стиле и остановим эту эпидемию», — обращался к горожанам член нью-йоркской комиссии по здравоохранению Роял С. Коупленд 16 октября 1918 года. Модные журналы и газеты в то же время советовали подбирать прообраз современных масок под цвет шляпки.

Параллельно с этим увеличился спрос на комфортную одежду и аксессуары для дома, а продажи костюмов или уличной одежды значительно упали. Кроме прочего, мужчины и женщины в период испанки носили перчатки. Это было обусловлено правилами этикета, а также эпидемиологической обстановкой.