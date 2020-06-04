Ангелы и демоны: Sintezia представили коллаборацию с художником Виктором Забуга

Модель из экокожи серого цвета украсили вышивками, прообразом которых стали работы художника-татуировщика Виктора Забуга, а темой коллаборации стал контраст между светом и тьмой: на одной ноге вышит летящий ангел, а на другой — танцующий чертик. Разлучать героев из контрастных красных и синих нитей не стали «для максимальной гармонии».

Саша и Рита Кутуковы Основатели Sintezia Мы всегда поддерживаем художников, особенно российских и стараемся создавать с ними общие проекты, рассказывать совместные истории. В нашей стране очень много талантливых художников, мы всегда открыты к диалогу и эксперименту! Виктор нарисовал чертика — мы его сразу одобрили и он нам очень уж понравился, но решили уравновесить тему добра и зла, построить баланс двух энергий в рамках одной пары. Так как мы все-таки не абсолютная тьма, но и не абсолютный свет!

В основе силуэта сандалий — ботинки Seg, у которых команда бренда буквально (и спонтанно даже для себя) «вырезала кухонным ножом среднюю часть, оставив "стенки" и нос», а затем добавила шнурки.

Купить пару из лимитированной коллекции Sintezia и Виктора Забуга можно на официальном сайте, ее стоимость составит 6 400 рублей.