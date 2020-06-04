Бренд Sintezia представил коллаборацию с художником-татуировщиком Виктором Забуга. По-петербургски летние — то есть с закрытым носом и на высокой платформе — сандалии Cut украсили вышитые фигурки чертиков и ангелов.
Ангелы и демоны: Sintezia представили коллаборацию с художником Виктором Забуга
Модель из экокожи серого цвета украсили вышивками, прообразом которых стали работы художника-татуировщика Виктора Забуга, а темой коллаборации стал контраст между светом и тьмой: на одной ноге вышит летящий ангел, а на другой — танцующий чертик. Разлучать героев из контрастных красных и синих нитей не стали «для максимальной гармонии».
Саша и Рита Кутуковы
Основатели Sintezia
Мы всегда поддерживаем художников, особенно российских и стараемся создавать с ними общие проекты, рассказывать совместные истории. В нашей стране очень много талантливых художников, мы всегда открыты к диалогу и эксперименту! Виктор нарисовал чертика — мы его сразу одобрили и он нам очень уж понравился, но решили уравновесить тему добра и зла, построить баланс двух энергий в рамках одной пары. Так как мы все-таки не абсолютная тьма, но и не абсолютный свет!
В основе силуэта сандалий — ботинки Seg, у которых команда бренда буквально (и спонтанно даже для себя) «вырезала кухонным ножом среднюю часть, оставив "стенки" и нос», а затем добавила шнурки.
Купить пару из лимитированной коллекции Sintezia и Виктора Забуга можно на официальном сайте, ее стоимость составит 6 400 рублей.
Сейчас в «веганской» линейке бренда представлена обувь только из черной и серой кожи, однако, как рассказали «Собаке.ru» в Sintezia, в ближайшем будущем они планируют расширить цветовую гамму более яркими оттенками.
Напомним, петербургский бренд Sintezia — участники нашего конкурса «Новые имена в моде-2018» и выпускают обувь с 2016 года. Первым релизом марки стали ботинки Seg, мгновенно превратившиеся в бестселлер и визитную карточку бренда. Клиентами марки, что разделяют любовь основателей Саши и Риты Кутуковых к архитектурным формам и сюрреалистичному дизайну, стали певица Луна, художница Алиса Горшенина, перформер Salvia и свыше 150 тысяч преданных подписчиков дико креативного Instagram-аккаунта бренда!
Фото: архивы пресс-служб
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