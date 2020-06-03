Valentino проведут первую в своей истории виртуальную презентацию

Ведущим презентации Valentino Garavani Backnet станет креативный директор журнала Kaleidoscope Алессио Аскари. Берлинская команда Sucuk & Bratwurst, которые уже работали с Dior, Adidas, Alexander Wang, Rimowa и Nike, уже подготовила 3D-анимации новой модели кроссовок, чтобы гости смогли рассмотреть модель максимально детально.

Кроме прочего, во время презентации зрители смогут кастомизировать кроссовки (кстати, наш креативный фоторедактор и кастомайзинг-эксперт настаивает, что в пост-коронавирусные времена эту технику ждет небывалый подъем!). Продавцы помогут гостям выбрать подходящую пару, после чего можно будет оформить доставку или забрать пару самостоятельно прямо из миланского бутика.

Напомним, ранее на неделе в рамках новой рекламной компании модный Дом Valentino запустил проект #ValentinoTimeCapsule. В нем история бренда рассказывается через архивные фотографии, а героинями опубликованных кадров уже стали Одри Хэпберн, Кристи Тарлингтон, Билли Айлиш и Эль Фаннинг.

Это не первый пример того, как крупные фэшн-бренды адаптируются к изменениям, вызванным пандемией коронавируса. Prada, например, объединились с диджитал-платформой Sprinkl и разработали VR-проект с виртуальными экскурсиями в Fondazione Prada, бутики бренда и на архивные шоу, а Gucci объявили войну домашней скуке в новом лукбуке. Не так давно «Собака.ru» рассказывала, как адаптируется мода к новым реалиям: видеолукбуки, съемки по Zoom, концерты в Instagram, цифровые модели и Недели моды онлайн.



Фото: архивы пресс-служб