Prada запускают VR-проект с виртуальными экскурсиями в Fondazione Prada, бутики бренда и на архивные шоу



Команду Sprinklr владельцы брендов Prada, Miu Miu, Church's, Car Shoe и Marchesi 1824 призвали для того, чтобы те смогли перепридумать формат общения с покупателями нового поколения. «Очень важно вовлекать новых покупателей, миллениалов и джензеннеров, идя с ними на прямой контакт», — рассказывал директор по доходам Sprinklr Лука Лацарон WWD, когда стало известно о партнерстве с итальянским модным Домом.

В новом проекте с помощью VR-технологий поклонники бренда смогут «пройтись» по пустым коридорам Fondazione Prada в Милане и Венеции, посмотреть, как создаются коллекции бренда и даже испытать опыт виртуального шоппинга в бутиках бренда в Нью-Йорке, Токио и Лос-Анджелесе.

Первые ролики уже опубликованы на официальном YouTube-канале Prada и платформе Veer, однако посмотреть их можно только с использованием специальной техники.

Тем временем, кутюрная Неделя моды уже объявила о своем переходе в онлайн-формат. Бренд Alena Akhmadullina создавал капсулу 3D-одежды, в России запустилось первое онлайн-ателье Replicant, где каждый пользователь сможет примерить и купить виртуальные наряды (которые стоят дешевле платья в Zara!), не нанося ущерб экологии. На смену нарисованным обложкам глянцевых журналов пришли рекламные кампании брендов: петербургская марка Osome2some представила совместный проект с тремя художницами из России — Вероникой Ивашкевич, Наташей Успенской и Алисой Гвоздевой. А модный Дом Valentino в рамках новой рекламной компании запустил проект #ValentinoTimeCapsule, в котором рассказал свою историю через архивные фотографии.

Напомним, в конце февраля стало известно, что бельгийский дизайнер Раф Симонс стал со-креативным директором итальянского бренда Prada. Он будет работать вместе с Миуччей Прада с равными обязанностями по творческому принятию решений. Их первой совместной коллекций станет весна-лето 2021.