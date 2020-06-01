Юная модель Зоя Кукушкина снялась для RALF RINGER

Стильные кеды и кроссовки, изящные сандалии и утонченные балетки покрыты мелким искрящимся глиттером. Они будут хорошо смотреться как с легким воздушным платьем, так и с повседневными джинсами.

Блеск и сияние ассоциируется с праздником и волшебством, поэтому бренд RALF RINGER совместно с Зоей и фондом «Измени одну жизнь» запускают важную акцию. Компания будет перечислять фонду 50 рублей с продажи каждой пары из коллекции: средства пойдут на создание видеоанкет детей-сирот. Такие анкеты помогают соединять детей с родителями. Именно видеоанкета Зои на сайте фонда «Измени одну жизнь» помогла ей найти семью и начать карьеру модели и дизайнера. Миссия фонда — содействовать тому, чтобы у каждого ребенка была семья.