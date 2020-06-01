О том, что Off-White не примут участие в сентябрьской Неделе моды в Париже рассказал сегодня CEO New Guards Group Андреа Грилли. Он также сообщил, что все бренды в портфеле холдинга — кроме проекта Вирджила Абло речь идет о таких марках как Palm Angels, Ambush, Alanui, Opening Ceremony, Heron Preston и других — сменят календарь поставок новых коллекций в магазины.
Off-White не примет участие в Неделе моды в Париже и сменит календарь поставок коллекций в магазины
Грилли уточнил, что главный приоритет компании сейчас — сокращение разрыва между показом коллекции и ее поставкой в магазин, при условии сохранения количества вещей. Он отметил, что новый подход будет менее экстремален, чем формат see now, buy now.
«Наша цель — это эмоционально вовлекать во время презентации коллекции, но в то же время мгновенно удовлетворять желание клиентов покупать. В быстро меняющемся современном мире расписание, согласно которому коллекция появляется в магазинах спустя четыре-пять месяцев после показа коллекции, оторвано от реальных потребностей потребителя», — добавил Андреа Грилли в рамках интервью WWD.
Напомним, идея пересмотра графиков Недель моды, а также поставок и распродаж одежды долгое время была на повестке в модной индустрии. С началом пандемии коронавируса этот вопрос только обострился. Ранее в мае с инициативами, направленными на изменения в индустрии выступили дизайнер Дрис Ван Нотен и The Business of Fashion, а Американский совет модных дизайнеров (CFDA) и Британский модный совет (BFC) опубликовали совместное обращение к модной индустрии, в котором призвали ее участников пересмотреть графики работы после пандемии коронавируса и «замедлиться». А в конце мая представители кутюрной Недели моды в Париже, которая была запланирована на начало июля, объявили, что она пройдет с 6 по 8 июля на специальной онлайн-платформе, которая позволит дизайнерам представить коллекции через видеотрансляции в социальных сетях или фильмы.
Недавно «Собака.ru» публиковала отрывки из интервью главного редактора американского Vogue Анны Винтур о том, что ждет фэшн-индустрию после коронавируса и почему креатив – спасение от кризиса. Мы также рассказывали, как адаптируется мода к новым реалиям: видеолукбуки, съемки по Zoom, концерты в Instagram, цифровые модели и Недели моды онлайн.
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