Off-White не примет участие в Неделе моды в Париже и сменит календарь поставок коллекций в магазины

Грилли уточнил, что главный приоритет компании сейчас — сокращение разрыва между показом коллекции и ее поставкой в магазин, при условии сохранения количества вещей. Он отметил, что новый подход будет менее экстремален, чем формат see now, buy now.

«Наша цель — это эмоционально вовлекать во время презентации коллекции, но в то же время мгновенно удовлетворять желание клиентов покупать. В быстро меняющемся современном мире расписание, согласно которому коллекция появляется в магазинах спустя четыре-пять месяцев после показа коллекции, оторвано от реальных потребностей потребителя», — добавил Андреа Грилли в рамках интервью WWD.