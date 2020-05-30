Занимательная геометрия. Furla обновили культовую сумку Metropolis

Cезонный ребрендинг Metropolis — уже традиция. За шесть лет своего существования, самая известная модель итальянской марки сменила свыше 40 вариантов: была расшитой и с мелкими деталями, с классической золотой фурнитурой, из кожи и не только. Однажды ее даже расписали лубочными матрешками.

В этот раз Furla представили сумку в четырех разных форматах от актуального мини-прямоугольника, в который поместятся разве что ключи и антисептик, на золотой цепочке до более кэжуальной, но при этом достаточно строгой модели с дополнительной ручкой и съемным ремешком из кожи.