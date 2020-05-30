С обновленной по сезону Furla Metropolis впору собирать модный конструктор! Шесть ярких цветов от кипельно белого до куркумы и насыщенного, почти что кляйновского, синего и четыре формы в основе которых — трапеции и прямоугольники.
Занимательная геометрия. Furla обновили культовую сумку Metropolis
Cезонный ребрендинг Metropolis — уже традиция. За шесть лет своего существования, самая известная модель итальянской марки сменила свыше 40 вариантов: была расшитой и с мелкими деталями, с классической золотой фурнитурой, из кожи и не только. Однажды ее даже расписали лубочными матрешками.
В этот раз Furla представили сумку в четырех разных форматах от актуального мини-прямоугольника, в который поместятся разве что ключи и антисептик, на золотой цепочке до более кэжуальной, но при этом достаточно строгой модели с дополнительной ручкой и съемным ремешком из кожи.
Застежки «тон в тон» Furla сделали отличительной чертой очередного перезапуска Metropolis. Как и яркие цвета — насыщенный гранат, куркума, цвет сицилийского апельсина, электрический синий, — что поддержали классические аксессуары из черной и белой кожи.
Форма со слегка «сглаженными» углами для бренда тоже новинка: раньше Metropolis выпускалась в более строгом дизайне, что тяготел к прямым углам, а не обтекаемым линиям. Такая перемена, что важно, «посвящение всем женщинам», для которых сумка — неотъемлимый аксессуар для любого случая.
Источник фото: архивы пресс-служб
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.