Итальянский модный Дом Miu Miu предсказал самоизоляцию еще в январе. Команда бренда вместе с фотографом Дугласом Ирвином и главным редактором журнала Love Кэти Гранд сняли рекламную кампанию Pre-fall коллекции в первый месяц 2020-го, выбрав локацией интерьеры дома на Via Melzi D'Eril, 30 в Милане, где ранее проходили шоу Miu Miu.
Посмотрите рекламную кампанию Miu Miu Pre-Fall 2020, снятую до самоизоляции (но уже о ней!)
Кампэйн назвали Here Comes the Night, а главных героинь съемки — британскую актрису Эсме Крид-Майлз, известную по роли в сериале «Ханна», и моделей Малайку Холмен, Каспер Капицу, EZ, Тан Хе, Томиву Адешину и Патрицию Пекарскую — одели в атласные платья и цветочные со «школьными» кружевными воротниками и оборками, а также костюмы, украшенные жемчугом, и стейтмент-жакеты.
В предосенней коллекции Miu Miu исследуют образ девушки-подростка, которая в том числе познает себя через собственный гардероб: «Здесь игривая сила женственности и моды раскрываются не только со стороны того, чтоы вы хотите купить, но того, кем хотите быть», — говорят они.
Ирвин сделал кадры, на которых фон и фактура самих нарядов смешиваются в блестящий калейдоскоп, а увеличенная выдержка создает винтажный эффект, словно с фотокарточек, запечатлевших героинь прошлого — живших в реальности, но словно придуманных писателями XIX и XX века. В дополнение к съемке команда бренда опубликовала и атмосферное видео, снятое под электронную музыку в стиле заставок к шоу из 80-х.
Коллекцию Miu Miu Automne 2020 под эмбарго показали журналистам в январе во время Недели высокой моды в Париже, тогда же прошли съемки кампейна, который бренд представил только сейчас.
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