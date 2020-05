Посмотрите рекламную кампанию Miu Miu Pre-Fall 2020, снятую до самоизоляции (но уже о ней!)

Кампэйн назвали Here Comes the Night, а главных героинь съемки — британскую актрису Эсме Крид-Майлз, известную по роли в сериале «Ханна», и моделей Малайку Холмен, Каспер Капицу, EZ, Тан Хе, Томиву Адешину и Патрицию Пекарскую — одели в атласные платья и цветочные со «школьными» кружевными воротниками и оборками, а также костюмы, украшенные жемчугом, и стейтмент-жакеты.

В предосенней коллекции Miu Miu исследуют образ девушки-подростка, которая в том числе познает себя через собственный гардероб: «Здесь игривая сила женственности и моды раскрываются не только со стороны того, чтоы вы хотите купить, но того, кем хотите быть», — говорят они.