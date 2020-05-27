У Алисы Гвоздевой получился сюжет и вовсе в духе «Алисы в Стране Чудес». Девушки Osome2some оказались в придуманном мире, где плавали с черными тиграми и на плоту и нежились на траве в березовой роще. Одно платье (модель Kiddo) похоже на менее «цветочный» вариант платья из «Солнцестояния», которое надела Флоренс Пью – недавно его продали на аукционе за 65 тысяч долларов, а средства направили на помощь пострадавшим в борьбе с коронавирусом. Другое же – на идеальный слип в стиле Гвинет Пэлтроу, без которого не обойтись в жаркие летние дни.

Напомним, петербургский бренд Osome2some выпустил весенне-летнюю коллекцию в начале марта. В нее вошли жакеты оттенка цветущей фиалки, тот самый тренч из эко-кожи цвета лимонного тарта и пальто с прямоугольным вырезом и поясом-воротником. Сейчас коллекция доступна со скидкой на официальном сайте бренда.



Иллюстрации: архивы пресс-служб

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