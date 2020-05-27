На смену нарисованным обложкам глянцевых журналов приходят рекламные кампании брендов. Петербургская марка Osome2some, основанная Анной Андриенко и Натальей Бузаковой, представила совместный проект с тремя художницами из России — Вероникой Ивашкевич, Наташей Успенской и Алисой Гвоздевой. Они «одели» героинь Osome2some в ключевые модели из летней коллекции и отправили их в путешествие.
Купание с тигром, утро в Париже и аризонская жара: три художницы из России нарисовали летнюю коллекцию петербургского бренда Osome2some
Художественные версии платьев, рубашек, костюмов и тренчей из нового релиза петербургского бренда отправились в путешествие, которое пока невозможно из-за пандемии коронавируса. Как рассказывают авторы, новая кампания посвящена свободе выбора и предвижений.
Osome2some попросили художниц нарисовать ключевые модели весеннее-летней коллекции бренда «в уже непривычной для многих обстановке – за пределами квартир, в тех местах и ситуациях, куда сложно или невозможно попасть из-за текущих ограничений».
Вероника Ивашкевич отправила героинь бренда в Париж, Ломбардию и живописный лес. На одном из рисунков девушка одета шоустоппер недавней коллекции — тренч из эко-кожи Frank цвета лимонного тарта, который легко бы сошел за костюм главной героини в недавней экранизации «Эммы». Недавно «Собака.ru» уже рассказывала о Веронике — профессиональный рестовратор, она переносит глитч-арт в печатную графику и сочетает розовый с голубым не только в живописи, но и в одежде — любовь к фэшн-индустрии она сделала частью арт-стейтмента.
Наташа Успенская выбрала берег теплого моря, а также локации в жарких Аризоне и Марокко. На одном из рисунков на девушке Osome2some — яркий платок в стиле Грейс Келли в паре с романтической блузой Vanessa, на другом — топ-бюстье Emmy на тонких лентах-завязках и со съемными рукавами, который у бренда представлен в черном и белом цветах.
У Алисы Гвоздевой получился сюжет и вовсе в духе «Алисы в Стране Чудес». Девушки Osome2some оказались в придуманном мире, где плавали с черными тиграми и на плоту и нежились на траве в березовой роще. Одно платье (модель Kiddo) похоже на менее «цветочный» вариант платья из «Солнцестояния», которое надела Флоренс Пью – недавно его продали на аукционе за 65 тысяч долларов, а средства направили на помощь пострадавшим в борьбе с коронавирусом. Другое же – на идеальный слип в стиле Гвинет Пэлтроу, без которого не обойтись в жаркие летние дни.
Напомним, петербургский бренд Osome2some выпустил весенне-летнюю коллекцию в начале марта. В нее вошли жакеты оттенка цветущей фиалки, тот самый тренч из эко-кожи цвета лимонного тарта и пальто с прямоугольным вырезом и поясом-воротником. Сейчас коллекция доступна со скидкой на официальном сайте бренда.
Иллюстрации: архивы пресс-служб
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.