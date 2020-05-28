На волне режима самоизоляции и карантина петербургский бренд Belka выпустил сразу две коллекции: домашние и спортивные капсулы. Первая – это костюмы в японском стиле из шуйского ситца. Дизайнеры замиксовали восточную эстетику с простыми цветочными узорами: кимоно на завязках и брюки на резинке прямого кроя синего, красного, зеленого, голубого, бежевого и серого цвета украшают ромашки. Седьмая же вариация отличается от остальных — крупные бутоны на черном фоне ближе к азиатским традициям, чем к русским. Часть от продажи этих костюмов пойдет на поддержку благотворительного фонда «Алеша».
Кимоно, ситец, цветочный принт и вышивка – бренд Belka выпустил капсулы для самоизоляции
Для тех, кто и на карантине не прощается с тренировками, Belka выпустила спортивную линейку. Костюмы составлены из брюк на резинке без боковых швов и худи, некоторые из которых дополнены золотистой вышивкой в виде трав с прибрежных дюн. Колорит этой капсулы – три цвета: оливковый, розовый и кофейный.
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