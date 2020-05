Техно-топы, футуристичные тренчи и брюки с диджитал-мехом. Как устроено первое в России ателье виртуальной одежды?

Все позиции на платформе можно приобрести по единой цене 999 рублей, неважно платье это, костюм или топ. Команда Replicant рассказывет, что ажиотаж вокруг виртуальных нарядов только растет в последнее время — «особенно сейчас, когда почти вся жизнь перетекла в онлайн».

Чтобы получить желанную вещь, сотканную из пикселей, достаточно оформить заказ на сайте и прислать фотографию. Финальный лук будет готов в течение 48 часов.

Сейчас на сайте представлена коллекция this is digital / this is real, над которой работала Регина Турбина. В нее вошли техно-топы, футуристичные тренчи, брюки с диджитал-мехом, бомберы как из 1990-х с крупным лого и футболки, которые выглядят круче, чем новинки в коллаборации Такаси Мураками и Билли Айлиш.