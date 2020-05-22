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Техно-топы, футуристичные тренчи и брюки с диджитал-мехом. Как устроено первое в России ателье виртуальной одежды?

В России запустилось первое онлайн-ателье Replicant, где каждый пользователь сможет примерить и купить виртуальные наряды (стоимостью дешевле, чем платье в Zara!), а дизайнеры — представить коллекции, не нанося ущерб экологии. Автором проекта стала Регина Турбина — первый стране дизайнер, который смог продать диджитал-наряд.

Все позиции на платформе можно приобрести по единой цене 999 рублей, неважно платье это, костюм или топ. Команда Replicant рассказывет, что ажиотаж вокруг виртуальных нарядов только растет в последнее время — «особенно сейчас, когда почти вся жизнь перетекла в онлайн».

Чтобы получить желанную вещь, сотканную из пикселей, достаточно оформить заказ на сайте и прислать фотографию. Финальный лук будет готов в течение 48 часов.

Сейчас на сайте представлена коллекция this is digital / this is real, над которой работала Регина Турбина. В нее вошли техно-топы, футуристичные тренчи, брюки с диджитал-мехом, бомберы как из 1990-х с крупным лого и футболки, которые выглядят круче, чем новинки в коллаборации Такаси Мураками и Билли Айлиш

Регина Турбина

Основательница Replicant и дизайнер бренда Ophelica

Цифровая мода — гораздо больше, чем коммерческая модель, хотя в последнее время мне поступает все больше заказов и интересных предложений о сотрудничестве. Это масштабное явление, и мы все являемся частью процесса, который пока непонятно, как будет развиваться.

Мы проводники новых идей, и нужно дать этому процессу пожить своей жизнью. Производство физической одежды наносит огромный вред планете: перепроизводство, перепотребление — мы часто даже не задумываемся над всем этим. Происходит девальвация вещей и впечатлений. Но покупка виртуального лука — такой же чувственный опыт, как поход в кино, театр или музей.

Одна из основных функций одежды — социальное взаимодействие, самопрезентация, самовосприятие. И цифровая одежда легко выполняет эту функцию. Для демонстрации нового образа в Instagram больше не надо покупать реальную вещь. Виртуальные наряды при этом могут быть гораздо более сочными и яркими, сделанными из каких-то нереальных футуристичных материалов.

Особенность виртуальной одежды еще и в том, что при создании образов креаторы нарочно используют футуристичные текстуры, среди которых кожа дракона, металлизированная ткань или диджитал-мех. Их миксуют с традиционными тканями и фасонами, тем самым соблюдая «баланс между цифровым и реальным».

Регина Турбина уже призвала к сотрудничеству бренды и дизайнеров. Им, по словам основательницы платформы, презентация на Replicant в том числе сможет помочь в производстве — «для создания виртуальных костюмов используются реальные лекала: по запросам на примерки можно оценить интерес к той или иной продукции, собирать предзаказы и делать лимитированные дропы физической одежды».

Недавно «Собака.ru» рассказывала, как адаптируется мода к новым реалиям: видеолукбуки, съемки по Zoom, концерты в Instagram, цифровые модели и Недели моды онлайн. Мы также публиковали отрывки из интервью главного редактора американского Vogue Анны Винтур о том, что ждет фэшн-индустрию после коронавируса и почему креатив – спасение от кризиса. Ранее на неделе Американский совет модных дизайнеров (CFDA) и Британский модный совет (BFC) опубликовали совместное обращение к модной индустрии, в котором призвали ее участников пересмотреть графики работы после пандемии коронавируса и «замедлиться». Организаторы бала Института Костюма приняли решение не проводить Met Gala в 2020 году, который в марте был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Причиной отмены главного фэшн-вечера года стал «глобальный кризис в системе здравоохранения».

Тем временем, крупные бренды продолжают публиковать рекламные кампании своих коллекций, снятые на самоизоляции: Gucci объявляют войну домашней скуке, а Jacquemus в летней кампании снимает бабушку основателя бренда Симона Порта Жакмюса Лилин.

Фото: архивы пресс-служб

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Рита Шмакова,
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