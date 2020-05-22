В России запустилось первое онлайн-ателье Replicant, где каждый пользователь сможет примерить и купить виртуальные наряды (стоимостью дешевле, чем платье в Zara!), а дизайнеры — представить коллекции, не нанося ущерб экологии. Автором проекта стала Регина Турбина — первый стране дизайнер, который смог продать диджитал-наряд.
Техно-топы, футуристичные тренчи и брюки с диджитал-мехом. Как устроено первое в России ателье виртуальной одежды?
Все позиции на платформе можно приобрести по единой цене 999 рублей, неважно платье это, костюм или топ. Команда Replicant рассказывет, что ажиотаж вокруг виртуальных нарядов только растет в последнее время — «особенно сейчас, когда почти вся жизнь перетекла в онлайн».
Чтобы получить желанную вещь, сотканную из пикселей, достаточно оформить заказ на сайте и прислать фотографию. Финальный лук будет готов в течение 48 часов.
Сейчас на сайте представлена коллекция this is digital / this is real, над которой работала Регина Турбина. В нее вошли техно-топы, футуристичные тренчи, брюки с диджитал-мехом, бомберы как из 1990-х с крупным лого и футболки, которые выглядят круче, чем новинки в коллаборации Такаси Мураками и Билли Айлиш.
Регина Турбина
Основательница Replicant и дизайнер бренда Ophelica
Цифровая мода — гораздо больше, чем коммерческая модель, хотя в последнее время мне поступает все больше заказов и интересных предложений о сотрудничестве. Это масштабное явление, и мы все являемся частью процесса, который пока непонятно, как будет развиваться.
Мы проводники новых идей, и нужно дать этому процессу пожить своей жизнью. Производство физической одежды наносит огромный вред планете: перепроизводство, перепотребление — мы часто даже не задумываемся над всем этим. Происходит девальвация вещей и впечатлений. Но покупка виртуального лука — такой же чувственный опыт, как поход в кино, театр или музей.
Одна из основных функций одежды — социальное взаимодействие, самопрезентация, самовосприятие. И цифровая одежда легко выполняет эту функцию. Для демонстрации нового образа в Instagram больше не надо покупать реальную вещь. Виртуальные наряды при этом могут быть гораздо более сочными и яркими, сделанными из каких-то нереальных футуристичных материалов.
Особенность виртуальной одежды еще и в том, что при создании образов креаторы нарочно используют футуристичные текстуры, среди которых кожа дракона, металлизированная ткань или диджитал-мех. Их миксуют с традиционными тканями и фасонами, тем самым соблюдая «баланс между цифровым и реальным».
Регина Турбина уже призвала к сотрудничеству бренды и дизайнеров. Им, по словам основательницы платформы, презентация на Replicant в том числе сможет помочь в производстве — «для создания виртуальных костюмов используются реальные лекала: по запросам на примерки можно оценить интерес к той или иной продукции, собирать предзаказы и делать лимитированные дропы физической одежды».
Недавно «Собака.ru» рассказывала, как адаптируется мода к новым реалиям: видеолукбуки, съемки по Zoom, концерты в Instagram, цифровые модели и Недели моды онлайн. Мы также публиковали отрывки из интервью главного редактора американского Vogue Анны Винтур о том, что ждет фэшн-индустрию после коронавируса и почему креатив – спасение от кризиса. Ранее на неделе Американский совет модных дизайнеров (CFDA) и Британский модный совет (BFC) опубликовали совместное обращение к модной индустрии, в котором призвали ее участников пересмотреть графики работы после пандемии коронавируса и «замедлиться». Организаторы бала Института Костюма приняли решение не проводить Met Gala в 2020 году, который в марте был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Причиной отмены главного фэшн-вечера года стал «глобальный кризис в системе здравоохранения».
Тем временем, крупные бренды продолжают публиковать рекламные кампании своих коллекций, снятые на самоизоляции: Gucci объявляют войну домашней скуке, а Jacquemus в летней кампании снимает бабушку основателя бренда Симона Порта Жакмюса Лилин.
Фото: архивы пресс-служб
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