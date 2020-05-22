Louis Vuitton представили новую сумку Pont 9, название для которой креативный директор бренда Николя Жескьер взял у Понт-Нёф (Нового моста), что расположен напротив парижской штаб-квартиры бренда. Neuf по-французски — это и прилагательное «новый», и числительное «девять».
Louis Vuitton представили новую сумку Pont 9. Ее посвятили самому старому мосту Парижа
Почтальонку, которой уже предрекают звание суперхита и сумки года у Louis Vuitton, отшивают из кожи пяти цветов — черном, куркуме, розе, голубом и бежевом (но мы ждем от Николя еще четыре: будет очень концептуально!).
Украшена же модель объемной застежкой с монограммой LV в золотом круге. Ее нашел в архивах Жескьер и устроил нежный редизайн. Оригинальная фурнитура появилась у французского дома еще в 1908 году и использовалась до начала 1930-х как багажный замок.
Всего над созданием Pont 9 вручную трудятся шесть человек. Сначала прорабатываются каркас и детали, затем идет выбор и выделка кожи (отрезки которой впоследствии превратятся в небольшие изделия или аксессуары), следом вырезаются детали и подготавливается основа под фурнитуру.
Когда подготовительные этапы пройдены, к работе приступает кожевенный мастер — он завершает сборку и отдает почти готовую сумку на «прошивку». В финале модель осматривает со всех сторон специальный эксперт, проверяя ее даже на мелкие погрешности.
Среди первых обладательниц классических черной и белой Pont 9 оказались главные героини недавней премьеры Netflix — шоу «Голливуд» — Самара Уивинг и Лора Хэрриер. Алисия Викандер надела почтальонку цвета куркумы вместе с классическим пальто, Леа Сейду взяла ее же, но в дуэт к массивной дубленке, а Софи Тернер остановилась на светло-голубой модели, созвучной по тону картине Ренуара «Новый мост» или Pont Neuf.
Новый мост, что вдохновил Николя Жескьера на название, на самом деле — один из старейших во французской столице. Он соединяет друг с другом набережную Лувра, остров Сите и квартал Сен-Жермен-де-Пре.
Напомним, недавно Louis Vuitton выпустил три новые книги серии Travel Book – и одно из изданий посвящено Петербургу, иллюстрации для него сделала Келли Биман. На изображениях можно увидеть Троицкий собор, набережные и улица города, а также зарисовку, где девушка парится в дегтярных банях – если присмотреться, легко заметить, что слово «дегтярные» написано с ошибкой.
Фото: архивы пресс-служб
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