Louis Vuitton представили новую сумку Pont 9. Ее посвятили самому старому мосту Парижа

Почтальонку, которой уже предрекают звание суперхита и сумки года у Louis Vuitton, отшивают из кожи пяти цветов — черном, куркуме, розе, голубом и бежевом (но мы ждем от Николя еще четыре: будет очень концептуально!).

Украшена же модель объемной застежкой с монограммой LV в золотом круге. Ее нашел в архивах Жескьер и устроил нежный редизайн. Оригинальная фурнитура появилась у французского дома еще в 1908 году и использовалась до начала 1930-х как багажный замок.