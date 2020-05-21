Jacquemus показали новую рекламную кампанию коллекции весна-лето 2020. Героиней съемки стала бабушка дизайнера и основателя бренда Симона Порта Жакмюса Лилин.
В летней кампании Jacquemus снялась бабушка основателя бренда Симона Порта Жакмюса
Она позирует на фоне деревенских пейзажей и примеряет наряды из весенне-летней (и юбилейной!) коллекции внука Le Coup de Soleil («Солнечный удар»). На одном фото Лилин стоит в костюме цвета фуксия, на другом одета в платье La robe Manosque, а на третьем она сидит в широкополой шляпе цвета марокканского апельсина за столом, уложенном сумки Le Petit Chiquito.
Бабушка Жакмюса также примерила аксессуары из летней коллекции. Например, массивные серьги Les Mimosas, микро-сумки с васильковым принтом и оверсайзные плетенки, а также геометричные La Boite a Gateaux (c французского «Коробка с пирогом»).
В Петербург наряды из коллекции Le Coup de Soleil приехали в конце апреля. Свободные костюмы с пастельными пейзажами, словно вдохновленные работами Эдгара Дега, платья с ремнями-лентами и акварельным принтом, свободные кюлоты и юбки оттенка фуксия уже доступны на сайте tsum.ru и в ДЛТ на Большой Конюшенной 21-23, где работает пункт выдачи заказов и есть возможность оформить выездную примерку.
Во время недавней онлайн-конференции Vogue Global Conversations Симон Порт Жакмюс объявил, что хочет пересмотреть будущее собственного бренда и планирует попробовать себя в роли свободного художника. Это заявление изначально приняли за мысль дизайнера закрыть одноименную марку, однако спустя несколько часов он это опроверг.
В июне 2019 года бренд Jacquemus отметил свое десятилетие масштабным показом коллекции весна-лето 2020, который прошел посреди лавандовых полей близ коммуны Салон-де-Прованс, где провел детство Симон Порт Жакмюс. Спродюсировали шоу Bureau Betak, ответственное за события для главных домов моды последние более 20 лет, а сам дизайнер давал такое ТЗ: «Я хочу, чтобы показ Jacquemus был похож на картину Хокни или инсталляцию Кристи».
Недавно Симон Порт Жакмюс запустил флешмоб — он предложил создавать портреты-композиции из подручных вещей и одежды, найденной дома. По хештегу #jacquemusathome уже почти две тысячи абстрактных публикаций, лучшие из которых успели попасть в stories Instagram-аккаунта бренда Jacquemus (если успеете присоединиться к челленджу, у вас тоже есть шанс). Нашу подборку самых необычных работ смотрите по ссылке.
Фото: Instagram
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