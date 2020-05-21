В летней кампании Jacquemus снялась бабушка основателя бренда Симона Порта Жакмюса

Она позирует на фоне деревенских пейзажей и примеряет наряды из весенне-летней (и юбилейной!) коллекции внука Le Coup de Soleil («Солнечный удар»). На одном фото Лилин стоит в костюме цвета фуксия, на другом одета в платье La robe Manosque, а на третьем она сидит в широкополой шляпе цвета марокканского апельсина за столом, уложенном сумки Le Petit Chiquito.

Бабушка Жакмюса также примерила аксессуары из летней коллекции. Например, массивные серьги Les Mimosas, микро-сумки с васильковым принтом и оверсайзные плетенки, а также геометричные La Boite a Gateaux (c французского «Коробка с пирогом»).