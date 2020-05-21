В Интернете запустилась онлайн-выставка Ornamika.Live, посвященная аутентичным орнаментам России. Рассказывать об отечественной графике решили при помощи робототехники: на протяжении недели промышленная установка будет создавать полотно с использованием фрагментов народного узора.
Робот в прямом эфире отрисует узоры народов России на онлайн-выставке Ornamika.Live
Над созданием выставки работала виртуальная лаборатория российской графики Ornamika, а во главе проекта встала бывший сотрудник McKinsey Russia Мария Лолейт. В базе проекта — более семи тысяч образцов графических узоров, созданных в России с IX по XX век.
Новый проект, по замыслу команды, объединит методы цифровой гуманистики с инструментами современного искусства. Так, «художником» выступит промышленный робот, который отрисует фрагменты орнаментов разных эпох, регионов и сфер искусства на полотне, длиной в 160 метров. На один узор он будет тратить от одного до трех часов, в зависимости от его сложности. Каждую композицию можно также изучить отдельно на официальном сайте Ornamika.
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*english below Реконструкция n20327 - орнамента вышитого полотенца в патриаршей ризнице, Москва 17 век Чтобы найти объект на сайте Ornamika.ru перейдите в раздел реконструкции и выберите фильтр по номеру объекта. Далее просто вбейте номер этой реконструкции. Reconstruction n20327 - the ornament of an embroidered towel in Patriarch treasury, Moscow 17 century To find in on Ornamika.ru website go to reconstructions, choose filter by object number and insert this reconstruction number. . #moscow #moscowart #ornamentart #reconstruction #ornament #ornaments #embroidery #вышивка #орнамент #узор #узоры #орнамика #ornamika #дпи #decorative #decorativearts #oldart #oldornaments #народноетворчество #народноеискусство
Так, сегодня с 20:00 до 22:00 робот выполнит узор-гирех с петербургской мечети, построенной в начале XX века, а следом повторит узоры-наплечников рубашек низовых чувашей — подробнее о нем, можно узнать тут.
Онлайн-зрители выставки смогут не только наблюдать за процессом «ручного» труда робота, но также смогут детально изучить узоры и поделиться собственными ассоциациями, которые они вызывают. Кураторами проекта выступят актеры, журналисты, дизайнеры и другие эксперты. Например, 23 мая к трансляции подключится руководитель направления «Мода» в ВШЭ Анзор Канкулов, а 24 мая — основатель бренда House of Leo и преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ Леонид Алексеев. Подробное расписание доступно по ссылке.
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Реконструкция фрагментов орнамента покрывала невесты, Чувашия, 18 век. . Reconstruction of bride cover ornament fragments. Chuvash republic, 18th century. . #bride #ornament #ornaments #ornamika #decirativeart #oldart #народноетворчество #невеста #чувашия #искусство #искусствочувашии #стариннаявышивка #embroidery #вышивка #орнамика #art #дпи #декоративноеискусство
«Мы приглашаем вас присоединиться к этому увлекательному эксперименту на стыке архаики и современных технологий: погрузиться в медитативный процесс рисования узоров, возвращаться за новыми фрагментами, участвовать в исследовании. Наша выставка открыта для каждого человека планеты и создана для „оживления“ исторических орнаментов в современном мире. Национальная идентичность и внимание к знакам своей культуре — один из мощнейших культурных трендов, и мы благодарны вам за внимание к этой теме» — рассказывают авторы проекта Мария Лолейт, Дмитрий Масаидов и Василиса Гончарова.
Ornamika.Live стартовала 21 мая и продлиться до 27 числа. Технологическую поддержу команде выставки оказал российский офис AliExpress и работали специалисты «Цифровой лаборатории 2.5».
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