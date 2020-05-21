Робот в прямом эфире отрисует узоры народов России на онлайн-выставке Ornamika.Live



Над созданием выставки работала виртуальная лаборатория российской графики Ornamika, а во главе проекта встала бывший сотрудник McKinsey Russia Мария Лолейт. В базе проекта — более семи тысяч образцов графических узоров, созданных в России с IX по XX век.

Новый проект, по замыслу команды, объединит методы цифровой гуманистики с инструментами современного искусства. Так, «художником» выступит промышленный робот, который отрисует фрагменты орнаментов разных эпох, регионов и сфер искусства на полотне, длиной в 160 метров. На один узор он будет тратить от одного до трех часов, в зависимости от его сложности. Каждую композицию можно также изучить отдельно на официальном сайте Ornamika.