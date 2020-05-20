Gucci объявляют войну домашней скуке. Новую рекламную кампанию бренда сняли модели на самоизоляции



В интервью для Another Magazine Алессандро Микеле признался, что предоставить полную свободу в съемках самим моделям он хотел давно: «Я попробовал изменить точку зрения, посмотреть на жизнь глазами моих друзей. Они стали не просто моделями, а персонажами. Я хотел, чтобы они делали то, что хотят».

Решиться на домашние съемки он смог уже во время локдауна, который запер Микеле дома в Риме: «Я просто дал героям рекламной кампании делать то, что они обычно делают дома, дал им побыть собой, с оглядкой на то, что они, конечно, должны были показать коллекцию».