Gucci показали рекламную кампанию к сезону осень-зима 2020. В ней приняли участие креативный директор Алессандро Микеле, друзья и модели бренда, принимавшие участие в миланском показе коллекции An Unrepeatable Ritual («Неповторимый ритуал»).
Gucci объявляют войну домашней скуке. Новую рекламную кампанию бренда сняли модели на самоизоляции
В интервью для Another Magazine Алессандро Микеле признался, что предоставить полную свободу в съемках самим моделям он хотел давно: «Я попробовал изменить точку зрения, посмотреть на жизнь глазами моих друзей. Они стали не просто моделями, а персонажами. Я хотел, чтобы они делали то, что хотят».
Решиться на домашние съемки он смог уже во время локдауна, который запер Микеле дома в Риме: «Я просто дал героям рекламной кампании делать то, что они обычно делают дома, дал им побыть собой, с оглядкой на то, что они, конечно, должны были показать коллекцию».
На съемках не было приглашенных фотографов, визажистов и стилистов. Все организация фотосессии в этот раз легла на плечи самих героев. Так получились кадры, в которых модели работают в саду, чистят зубы, гуляют по крышам или играют с домашним попугаем и в целом дают понять, что со скукой и унынием, в которые все впали за время, проведенное на самоизоляции пора заканчивать.
К слову, в наряде из осенне-зимней коллекции в своем новом клипе Watermelon Sugar снялся пецев и лицо бренда Gucci Гарри Стайлс. Он надел джинсы из эко-денима, полосатый свитер и шелковый шарф с цветочным принтом. Подробнее о самом сексуальном видео этой весы мы рассказывали здесь.
Недавно художница и вышивальщица из Петербурга Полина Осипова сделала Instagram-маску для Gucci, основой которой стала работа девушки «Кокошник с масками», а шестилетний петербуржец Леон Сокол принял участие в съемках рекламы Gucci весна-лето 2020, об этом на своей инстаграм-странице написало его агенство Macaronis Kids, опубликовав первую фотографию кампании. Одним из лиц «взрослой» коллекции весна-лето 2020 уже традиционно стала Лиза Романова. Если же вы мечтаете собирать стадионы и статуэтки «Грэмми», как Билли Айлиш в этом году – чехол для гитары от Gucci с массивной кожаная ручкой, бархатной подкладкой винно-фиолетового цвета не позволят сомневаться в том, что вы серьезный музыкант.
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