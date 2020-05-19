Уже в эту среду, 20 мая, Levi's будет отмечать день рождения джинсов Levi’s 501. В честь этого бренд проведет онлайн-фестиваль с выступлениями музыкантов, мастер-классами по кастомизации денима, а также лекциями от историков и профессионалов индустрии моды, которые расскажут, как повлияла культовая модель на общество и культуру.
Levi's проведет онлайн-фестиваль в честь дня рождения 501-й модели джинс
В лайнапе уже заявлены свыше 20 музыкантов, среди которых Zivert, Tender Kid, Maverick Sabre и диджеи Merk & Kremont (Italy) и другие участники Levi’s Music Project.
Зрители фестиваля смогут изучить архивы Levi’s с историком бренда Трейси Панек, увидеть четыре эпизода документального фильма о джинсах 501-й модели, а также попадут на лекцию основателей Highsnobiety Дэвида Фишера и Джеффа Карвальо.
Старт фестиваля запланирована на 10:30 утра по московскому времени в Instagram-аккаунте Levi’s Russia и других официальных страницах бренда в Европе.
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