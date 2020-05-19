Levi's проведет онлайн-фестиваль в честь дня рождения 501-й модели джинс



В лайнапе уже заявлены свыше 20 музыкантов, среди которых Zivert, Tender Kid, Maverick Sabre и диджеи Merk & Kremont (Italy) и другие участники Levi’s Music Project.

Зрители фестиваля смогут изучить архивы Levi’s с историком бренда Трейси Панек, увидеть четыре эпизода документального фильма о джинсах 501-й модели, а также попадут на лекцию основателей Highsnobiety Дэвида Фишера и Джеффа Карвальо.

Старт фестиваля запланирована на 10:30 утра по московскому времени в Instagram-аккаунте Levi’s Russia и других официальных страницах бренда в Европе.



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