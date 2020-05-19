В знак благодарности медсестрам и врачам, которые уже несколько месяце борются с пандемией коронавируса, дизайнер Альбер Эльбаз и французский бренд Gerard Darel выпустили футболку Merci.
Альбер Эльбаз и Gerard Darel выпустили футболку Merci в знак благодарности медработникам
Альбер Эльбаз нарисовал медицинских работников в нарочито детской манере и подписал ее «Merci. With all my love, A. Elbaz» («Спасибо. Со всей моей любовью, Альбер Эльбаз»).
В комментарии WWD дизайнер признался, что медицина его привлекала с раннего детства: «Вы знаете, я с рождения мечтал стать врачом, ведь я настоящий ипохондрик. Мне кажется, начни я свою жизнь заново, я стал доктором или медбратом».
Вырученные с продаж средства пойдут в благотворительный фонд Hôpitaux de France, который с 1989 года финансирует медицинские учреждения и помогает детям, подросткам и пожилым людям, госпитализированным во Франции.
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