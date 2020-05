Альбер Эльбаз и Gerard Darel выпустили футболку Merci в знак благодарности медработникам

Альбер Эльбаз нарисовал медицинских работников в нарочито детской манере и подписал ее «Merci. With all my love, A. Elbaz» («Спасибо. Со всей моей любовью, Альбер Эльбаз»).

В комментарии WWD дизайнер признался, что медицина его привлекала с раннего детства: «Вы знаете, я с рождения мечтал стать врачом, ведь я настоящий ипохондрик. Мне кажется, начни я свою жизнь заново, я стал доктором или медбратом».