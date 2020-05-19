Альбер Эльбаз и Gerard Darel выпустили футболку Merci в знак благодарности медработникам

Вырученные с продаж средства пойдут в благотворительный фонд Hôpitaux de France, который с 1989 года финансирует медицинские учреждения и помогает детям, подросткам и пожилым людям, госпитализированным во Франции.

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