Вещь дня: комбинезон Monosuit со встроенной маской и перчатками

Стоимость модели варьируется от 15 до 19 000 рублей, а купить ее можно в онлайн-магазине бренда. Каждый десятый комбинезон Second Skin и каждый десятый козырек Covisor, как рассказывают представители Monosuit, будут переданы бесплатно врачам и волонтерам.

В Петербурге с 12 мая ввели обязательный «масочный» режим — он продлится до конца месяца минимум. Без перчаток и масок теперь даже не выйти на улицу — рискуете быть оштрафованы на 4 тысячи рублей. Защитные средства можно приобрести в аптеках и метро, а также у петербургских брендов, которые настроили производство многоразовых масок: к важной инициативе подключилось множество отзывчивых городских предпринимателей – о 12 из них мы рассказали здесь.



Фото: архивы пресс-служб

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