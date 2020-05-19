Monosuit представили цельнокроеный комбинезон Second Skin («Вторая кожа»), который полностью закрывает руки и даже нижнюю часть лица все благодаря встроенным маске и перчаткам. Выполненный из тонкого, но плотно облегающего тело полиамида с добавлением эластана он скорее похож на гибрид медицинской защиты с костюмом супергероини. Впрочем, врачи и так уже новые супергерои – с кого как не с них нам теперь брать пример?
Вещь дня: комбинезон Monosuit со встроенной маской и перчатками
Моносьюты отшили в четырех цветах (черном, белом, лимонном и голубом), а также с геометрическим и леопардовым принтами и логоманией. В области пояса к костюму добавили потайные молнии, что помогло решить вопрос с посещением туалета. Перчатки также можно отстегнуть при необходимости, как и маску – ее можно превратить в воротник. К комбинезону можно добавить защитный экран Сovisor, созданный Monosuit в коллаборации с дизайн-бюро Igrushka.
«Придумывая эту модель, я прежде всего думала о безопасности и, конечно, комфорте. Мне очень хочется, чтобы женщины чувствовали себя защищенными, при этом не забывая о красоте. Да, все мы сейчас вынуждены носить маски и перчатки, но я попробовала совместить удобство, безопасность и стиль в одном изделии», – рассказывает дизайнер бренда Monosuit Мария Агапкина.
Стоимость модели варьируется от 15 до 19 000 рублей, а купить ее можно в онлайн-магазине бренда. Каждый десятый комбинезон Second Skin и каждый десятый козырек Covisor, как рассказывают представители Monosuit, будут переданы бесплатно врачам и волонтерам.
В Петербурге с 12 мая ввели обязательный «масочный» режим — он продлится до конца месяца минимум. Без перчаток и масок теперь даже не выйти на улицу — рискуете быть оштрафованы на 4 тысячи рублей. Защитные средства можно приобрести в аптеках и метро, а также у петербургских брендов, которые настроили производство многоразовых масок: к важной инициативе подключилось множество отзывчивых городских предпринимателей – о 12 из них мы рассказали здесь.
Фото: архивы пресс-служб
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