Такаси Мураками и Билли Айлиш выпустят совместную коллекцию футболок для Uniqlo. Как сообщает Hypebae, в продажу коллаборация поступит до конца мая.
Билли Айлиш и Такаси Мураками выпустят совместную коллекцию для Uniqlo
Если верить тизеру коллекции, в нее войдут классические футболки бренда с надписью «Billie Eilish», расписанные в фирменный цветочный принт Такаси Мураками. В социальных сетях Uniqlo подписчики уже просят «перевыпустить» их и отмечают, что это «самая крутая коллаборация» со времен партнерства с художником KAWS.
Коллекция Такаси Мураками и Билли Айлиш для японского бренда — это не первый опыт их совместной работы. Ранее художник создавал анимационное видео для трека певицы You Should See Me in a Crown.
Напомним, ранее американская певица Билли Айлиш выложила в Instagram фото в фирменной балаклаве модели из Петербурга Саша Траутвейна. Молодой человек начал выпускать свой мерч еще летом прошлого года – лимитированная серия была доступна на платформе Fashion Criminal.
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