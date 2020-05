Билли Айлиш и Такаси Мураками выпустят совместную коллекцию для Uniqlo

Если верить тизеру коллекции, в нее войдут классические футболки бренда с надписью «Billie Eilish», расписанные в фирменный цветочный принт Такаси Мураками. В социальных сетях Uniqlo подписчики уже просят «перевыпустить» их и отмечают, что это «самая крутая коллаборация» со времен партнерства с художником KAWS.

Коллекция Такаси Мураками и Билли Айлиш для японского бренда — это не первый опыт их совместной работы. Ранее художник создавал анимационное видео для трека певицы You Should See Me in a Crown.

Напомним, ранее американская певица Билли Айлиш выложила в Instagram фото в фирменной балаклаве модели из Петербурга Саша Траутвейна. Молодой человек начал выпускать свой мерч еще летом прошлого года – лимитированная серия была доступна на платформе Fashion Criminal.



