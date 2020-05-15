В этом году к коллекции сандалий добавились новые модели: Clarissa и Voss с металлическими деталями и ультралегкие сандалии Blaire. Теперь выбор летних «мартинсов» стал еще больше.
Сандалии Dr. Martens — однозначный must have лета
Новые модели выполнены из кожи и дополнены фирменными деталями Dr. Martens: рифленой подошвой и желтой прострочкой. И, конечно, прочная и долговечная подошва тоже на месте. Также у моделей есть элементы из винтажных коллекций бренда родом с восточного побережья Америки.
Такие сандалии всегда в тренде и особенно они хороши своей универсальностью — это отличная компания как для платьев, так и для брюк.
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