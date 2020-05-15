Сандалии Dr. Martens — однозначный must have лета

Новые модели выполнены из кожи и дополнены фирменными деталями Dr. Martens: рифленой подошвой и желтой прострочкой. И, конечно, прочная и долговечная подошва тоже на месте. Также у моделей есть элементы из винтажных коллекций бренда родом с восточного побережья Америки.