Одежда для девочек

Бегать за бабочками, собирать первые букеты и играть в джунгли, прячась за кустами смородины, лучше всего в подходящей одежде. А значит, красивой и удобной одновременно! Платья в яркую крупную клетку виши, полосатые блузки с рукавами фонарик, футболки с объемными принтами в виде сердечек создадут яркий образ, а джинсовые комбинезоны и шорты, укороченные брюки шамбре и стильные джинсы идеально дополнят гардероб. Девочки оценят принты в виде сочных ягод и фруктов на футболках, ярких божьих коровок на белоснежных свитшотах и мультяшный декор с кокетливой подругой моряка Попая — Оливией.

Дети на равных со взрослыми носят модные цвета: кипельно-белый, лимонно-желтый, томатный красный и васильковый. Проводить время в саду еще никогда не было так здорово.