Коллекция получила название Spring Time. Создатели описывают настроение капсулы так: ночью прошел дождь, и майский сад дышит свежестью и блестит крупными каплями росы. С каждой минутой становится теплее, и сад наполняется тайной жизнью, полной сокровищ для маленьких первооткрывателей.
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Одежда для девочек
Бегать за бабочками, собирать первые букеты и играть в джунгли, прячась за кустами смородины, лучше всего в подходящей одежде. А значит, красивой и удобной одновременно! Платья в яркую крупную клетку виши, полосатые блузки с рукавами фонарик, футболки с объемными принтами в виде сердечек создадут яркий образ, а джинсовые комбинезоны и шорты, укороченные брюки шамбре и стильные джинсы идеально дополнят гардероб. Девочки оценят принты в виде сочных ягод и фруктов на футболках, ярких божьих коровок на белоснежных свитшотах и мультяшный декор с кокетливой подругой моряка Попая — Оливией.
Дети на равных со взрослыми носят модные цвета: кипельно-белый, лимонно-желтый, томатный красный и васильковый. Проводить время в саду еще никогда не было так здорово.
Одежда для мальчиков
Мальчики готовятся встретить лето во всеоружии. Эти естествоиспытатели не успокоятся, пока не изучат все садовые тропы, не рассмотрят под лупой насекомых и не соберут заготовки для большого гербария. Для игр на свежем воздухе идеально подходят удобные шорты из легкой фельпы, футболки с аппликациями и принтами с отважным моряком Попаем, а также жилеты, напоминающие неутомимого искателя приключений Индиану Джонса. А широкая цветовая гамма — от мятно-зеленого и серого меланжа до василькового, желтого и красного — превратит будни в занимательную раскраску.
Посмотреть коллекцию уже можно на официальном сайте бренда.
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