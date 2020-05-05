18+

Петербургский бренд Gate 31 сошьет рабочую одежду для врачей

Петербургский бренд Дениса Шевченко Gate 31 сошьет комплекты рабочей одежды для врачей – для этого марка проведет аукцион, в рамках которого продаст 73 архивных изделия из прошлых коллекций, а на вырученные деньги закупит ткань для благотворительной инициативы.

Кроме архивных коллекций, на аукционе можно будет приобрести одежду из новых материалов, которую только представят в этом году. Все лоты доступны в единственном экземпляре, продажа начнется 7 мая в 10:00.

Основатель Gate 31 Денис Шевченко: «Надеюсь, правительство введет режим ЧС или даст нам работать»

На сайте Gate 31 уже опубликован ассортимент акции. Для участия в аукционе необходимо выбрать понравившееся изделие, написать стоимость, которую вы готовы за него заплатить, а затем оформить заказ, указав контактную информацию. Ставки бренд принимает в течение суток, а 8 мая в 10:00 объявит победителей.

Фото: архивы пресс-службы

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.

 
 
Наташа Лыбина,
Комментарии

Наши проекты