Петербургский бренд Gate 31 сошьет рабочую одежду для врачей

На сайте Gate 31 уже опубликован ассортимент акции. Для участия в аукционе необходимо выбрать понравившееся изделие, написать стоимость, которую вы готовы за него заплатить, а затем оформить заказ, указав контактную информацию. Ставки бренд принимает в течение суток, а 8 мая в 10:00 объявит победителей.

Фото: архивы пресс-службы

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.