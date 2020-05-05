Петербургский бренд Дениса Шевченко Gate 31 сошьет комплекты рабочей одежды для врачей – для этого марка проведет аукцион, в рамках которого продаст 73 архивных изделия из прошлых коллекций, а на вырученные деньги закупит ткань для благотворительной инициативы.
Петербургский бренд Gate 31 сошьет рабочую одежду для врачей
Кроме архивных коллекций, на аукционе можно будет приобрести одежду из новых материалов, которую только представят в этом году. Все лоты доступны в единственном экземпляре, продажа начнется 7 мая в 10:00.
На сайте Gate 31 уже опубликован ассортимент акции. Для участия в аукционе необходимо выбрать понравившееся изделие, написать стоимость, которую вы готовы за него заплатить, а затем оформить заказ, указав контактную информацию. Ставки бренд принимает в течение суток, а 8 мая в 10:00 объявит победителей.
Фото: архивы пресс-службы
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