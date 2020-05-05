Ежегодный бал Института костюма должен был пройти 4 мая, но из-за коронавируса его отложили на неопределенный срок. В качестве альтернативы организаторы вместе с Билли Портетом запустили челлендж #MetGalaChallenge, в рамках которого пользователи Instagram должны были повторить дома известные наряды с красной дорожки, используя подручные средства. «Собака.ru» собрала 25 самых классных образов участников модного челленджа!
Платья из газет и короны из карандашей – вот 25 лучших образов участников #MetGalaChallenge
В числе популярных луков – образы Эзры Миллера, Эмили Ратаковски, Рианны, Жанель Монэ и Карди Би, сделанные из бумаги, газет, папье-маше, мусорных пакетов и целлофана. В качестве аксессуаров – короны из карандашей и резиновые перчатки для уборки. Пригодится все!
Фото: социальные сети
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