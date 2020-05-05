Платья из газет и короны из карандашей – вот 25 лучших образов участников #MetGalaChallenge

Ежегодный бал Института костюма должен был пройти 4 мая, но из-за коронавируса его отложили на неопределенный срок. В качестве альтернативы организаторы вместе с Билли Портетом запустили челлендж #MetGalaChallenge, в рамках которого пользователи Instagram должны были повторить дома известные наряды с красной дорожки, используя подручные средства. «Собака.ru» собрала 25 самых классных образов участников модного челленджа!