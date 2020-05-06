Вот 15 отличных платьев Maje для домашней вечеринки – и классный плейлист для танцев!

Наш фаворит – платье с волами и ассиметричным подолом, «расписанное» полевыми цветами (как напоминание о том, что лето и прогулки на природе обязательно будут!). Плейлист Maje можно найти здесь, а все платья доступы на официальном сайте бренда – с бесплатной доставкой на дом. Напомним, ранее марка выпускала коллекцию весна-лето, которая вдохновлена штатом Флорида и роуд-трипами, а также показывала новую рекламную кампанию и запускала конкурс на лучший мем.

Фото: архивы пресс-службы

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