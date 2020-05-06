Maje выпустил плейлист для домашний вечеринок с любимыми треками 80-х (Sylvester «You make me happy», Gloria Gaynor «I will survive», Village People «YMCA»!) и сделал отличную подборку платьев для спонтанного праздника дома. Танцам быть!
Вот 15 отличных платьев Maje для домашней вечеринки – и классный плейлист для танцев!
Отличный план для выходного дня: включаем плейлист Maje, звоним друзьям по FaceTime и надеваем (или заказываем, если вы еще не успели купить!) нарядное платье от французского бренда. Ярко-желтое, насыщенно-розовое и нежно-голубое для тех, кому в карантине не хватает ярких эмоций, лаконичное белое – для поклонников универсальной классики или украшеннное клейдоскопичем принтом – для ценителей причудливых восточных узоров.
Наш фаворит – платье с волами и ассиметричным подолом, «расписанное» полевыми цветами (как напоминание о том, что лето и прогулки на природе обязательно будут!). Плейлист Maje можно найти здесь, а все платья доступы на официальном сайте бренда – с бесплатной доставкой на дом. Напомним, ранее марка выпускала коллекцию весна-лето, которая вдохновлена штатом Флорида и роуд-трипами, а также показывала новую рекламную кампанию и запускала конкурс на лучший мем.
Фото: архивы пресс-службы
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