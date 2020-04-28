Saint Laurent отказался от участия в парижской Неделе моды в сентябре

Напомним, мы также писали о показе осенне-зимней коллекции 2020 Saint Laurent, который прошел весной на площади Трокадеро в Париже, – участие в нем петербурженки Алина Болотина и Катя Лапочкина.

Фото: Vogue.com

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