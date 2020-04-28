Французский Модный дом Saint Laurent отказался от участия в Недели моды в Париже, которая пройдет в сентябре. В свете текущих событий бренд планирует изменить график выхода коллекций и работать в собственном режиме, об этом WWD рассказали представители марки.
Saint Laurent отказался от участия в парижской Неделе моды в сентябре
Креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло добавляет, что новая коллекция уже в работе, но дата шоу пока не озвучивается, так как фабрили Модного дома в Китае на данный момент не работают. Известно, что показ пройдет в цифровом и «физическом» формате. Ваккарелло добавляет, что после пандемии планирует продолжать формировать собственный график работы бренда и не возвращаться к привычному ритму – ранее Saint Laurent выпускал четыре сезонные и две межсезонные коллекции, а также проводил дополнительные показы.
Напомним, мы также писали о показе осенне-зимней коллекции 2020 Saint Laurent, который прошел весной на площади Трокадеро в Париже, – участие в нем петербурженки Алина Болотина и Катя Лапочкина.
Фото: Vogue.com
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