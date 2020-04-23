Dior выпустили фильм о работе Кристиана Диора над кутюрной коллекцией в 1949 году

Фильм раскрывает процесс создания кутюрных платьев, пальто и юбок в стиле new look – образов, которые «переписали» моду, после Второй мировой войны зажатую в рамки строгой экономии тканей. Документальный ролик длится около 14 минут, и уже доступен на YouTube – есть русские субтитры. Напомним, ранее мы писали об онлайн-курсе о моде и искусстве, который запустил ММОМА, а также о фильмах об Александре Маккуине, Жан-Поле Готье, Вивьен Вествуд – их теперь можно бесплатно на платформе «Кинопоиск HD».

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