Ulyana Sergeenko выпустили игру – это бумажная кукла с нарядами (совсем как в детстве!)

Суть проста: нужно распечатать игру, вырезать куклу и одежду по контуру и устроить показ мод прямо дома. Кроме того, команда бренда придумать свой наряд для «бумажной» модели и выложить его в Instagram с хэштегом #UStainghome. Шаблоны можно скачать здесь. Напомним, ранее Ulyana Sergeenko создали плейлист из треков, звучавших на кутюрных показах, а также представили новую коллекцию в Париже – на подиум вышли Коко Роша и Дита фон Тиз.