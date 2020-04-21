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Ulyana Sergeenko выпустили игру – это бумажная кукла с нарядами (совсем как в детстве!)

Ulyana Sergeenko сделали игру – это бумажная кукла с нарядами–копиями вещей из коллекций бренда. Платья, юбки, жакеты, сумки, платки и даже ботинки со скрытой платформы, которые дизайнер повторяет из сезона в сезон. 

Суть проста: нужно распечатать игру, вырезать куклу и одежду по контуру и устроить показ мод прямо дома. Кроме того, команда бренда придумать свой наряд для «бумажной» модели и выложить его в Instagram с хэштегом #UStainghome. Шаблоны можно скачать здесь. Напомним, ранее Ulyana Sergeenko создали плейлист из треков, звучавших на кутюрных показах, а также представили новую коллекцию в Париже –  на подиум вышли Коко Роша и Дита фон Тиз.

Фото: архивы пресс-служб

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Наташа Лыбина,
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