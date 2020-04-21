Московский концепт-стор украшений «Двенадцать», объединивший под своим крылом молодых дизайнеров-ювелиров, оплатил 300 обедов для петербургских врачей – их приготовит ресторан Atlas, который первым начал доставлять бесплатную еду медицинскому персоналу, работающему в больницах города.
Концепт-стор украшений «Двенадцать» оплатил 300 обедов для петербургских врачей
В конца марта основатели Atlas Мария Основская и Максим Дмитриев создали благотворительное движение #доверьтесьнашимрукам, благодаря которому ежедневно врачам детской больницы К.А.Раухфуса, детской больницы им. Н.Ф.Филатова, госпиталей для ветеранов войн на Старорусской и Народной улицах силами волонтеров отправляются горячие обеды и ужины. Сейчас к проекту присоединились рестораны Wong Kar Wine, Ikigai и «Хочу в Сибирь», а команда «Двенадцать» до конца апреля планирует передавать 10% c каждой покупки в онлайн-магазине в фонд благотворительного движения (подробнее об этом мы рассказывали здесь).
Бэла Бизар
Дизайнер марки Onedayart и соосновательница магазина украшений «Двенадцать»
«Мы поддержали инициативу, перевели деньги, хотя у нас самих ситуация сейчас не самая радужная. Поэтому мы пожертвовали из своего кармана, а теперь будем компенсировать из продаж магазина. Как только вернутся эти 10% с продаж, мы сделаем новый сбор и отправку средств. Так приобретая наши украшения, клиенты не только радуют себя, но и помогают врачам, которые ежедневно рискуют жизнью.
Основателей проекта #доверьтесьнашимрукам Машу и Максима мы знаем лично, как и врачей которым они уже помогли, поэтому уверены в прозрачности. Зарплаты поваров оплачиваются работодателями, а 100% собранных средств идут на продукты и упаковку обедов. Рестораны на этом не зарабатывают, а, наоборот, вкладываются».
Фото: социальные сети
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