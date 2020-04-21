Концепт-стор украшений «Двенадцать» оплатил 300 обедов для петербургских врачей

Дизайнер марки Onedayart и соосновательница магазина украшений «Двенадцать»

«Мы поддержали инициативу, перевели деньги, хотя у нас самих ситуация сейчас не самая радужная. Поэтому мы пожертвовали из своего кармана, а теперь будем компенсировать из продаж магазина. Как только вернутся эти 10% с продаж, мы сделаем новый сбор и отправку средств. Так приобретая наши украшения, клиенты не только радуют себя, но и помогают врачам, которые ежедневно рискуют жизнью.

Основателей проекта #доверьтесьнашимрукам Машу и Максима мы знаем лично, как и врачей которым они уже помогли, поэтому уверены в прозрачности. Зарплаты поваров оплачиваются работодателями, а 100% собранных средств идут на продукты и упаковку обедов. Рестораны на этом не зарабатывают, а, наоборот, вкладываются».