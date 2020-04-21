Петербургский бренд 404 Not Found, основанный Антоном Рудзат и Аленой Феликсовой, выпустил новый дроп, в который вошли шелковые банданы-маски, перчатки с абстрактным рисунком и костюмы с handmade-принтами на французском, английском и русском.
404 Not Found выпустили новый дроп – с банданами-масками и худи с надписью «Reste a la maison, bebe»
Брюки и худи свободного кроя украшены вдохновляющими на соблюдение самоизоляции надписями «Reste a la maison, bebe» («Оставайся дома, детка»), «I know everything happens for a reason…But what the f…» («Я знаю, что всему есть причина… Но какого черта!») и «Любовь – это реальность». Костюмы сделаны из плотного футера и представлены в белом цвете. Вещи можно купить в паре (15 800 рублей) и по отдельности (7 900 рублей) на официальном сайте бренда с бесплатной доставкой на дом.
К выпуску дропа 404 Not Found сняли муд-видео на телефон (посмотрите его в карусели ниже!). Чтобы не нарушать общий режим самоизоляции, в качестве модели выступила Алена Феликсова, а в роли камера-мэна – Антон Рудзат. Напомним, ранее мы рассказывали, как дизайнеры снимают видеолукбуки через Facetime, а также писали о новой коллекции 404 Not Found «Bloom», посвященной размышлениям об эфемерности диджитал-мира.
Фото: архивы пресс-службы / социальные сети
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