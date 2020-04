404 Not Found выпустили новый дроп – с банданами-масками и худи с надписью «Reste a la maison, bebe»

Брюки и худи свободного кроя украшены вдохновляющими на соблюдение самоизоляции надписями «Reste a la maison, bebe» («Оставайся дома, детка»), «I know everything happens for a reason…But what the f…» («Я знаю, что всему есть причина… Но какого черта!») и «Любовь – это реальность». Костюмы сделаны из плотного футера и представлены в белом цвете. Вещи можно купить в паре (15 800 рублей) и по отдельности (7 900 рублей) на официальном сайте бренда с бесплатной доставкой на дом.