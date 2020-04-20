Lacoste запустили производство защитных масок

В планах на будущее сделать еще несколько сотен тысяч масок и работать в данном направление до того момента, пока эпидемиологическая ситуация в мире не нормализуется. В ближайшее время на фабрике Lacoste во французской коммуне Труа также будут выделены производственные линии для создания предметов защиты. Напомним, ранее маски начал делать благотворительный центр «Антон тут рядом», марки Saint-Tokyo и Carolina Herrera.

Фото: архивы пресс-службы

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