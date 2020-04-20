Бренд Lacoste начал производить защитные маски на фабриках в Аргентине и при поддержке турецкого партнера Lacoste Eren Holding. К инициативе присоединились и волонтеры, которые помогли за первые несколько недель сшить 100 тысяч средств индивидуальной защиты.
Lacoste запустили производство защитных масок
В планах на будущее сделать еще несколько сотен тысяч масок и работать в данном направление до того момента, пока эпидемиологическая ситуация в мире не нормализуется. В ближайшее время на фабрике Lacoste во французской коммуне Труа также будут выделены производственные линии для создания предметов защиты. Напомним, ранее маски начал делать благотворительный центр «Антон тут рядом», марки Saint-Tokyo и Carolina Herrera.
Фото: архивы пресс-службы
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