Кто прячется в сельве и мальве? С тропическим приветом — новые часы.
6 часовых новинок апреля
Divas' Dream Peacock
Bvlgari
Под кусочком настоящего пера, врезанного в 37-миллиметровый корпус из розового золота, бьется мануфактурный калибр BVL191 с автоматическим заводом. Остальной обвес вполне в павлиньем характере: бриллианты по ободку, рубеллит на заводной головке, ремешок из кожи аллигатора.
DB25 Quetzalcoatl
De Bethune
Пернатый змей скручивается в центре площадки, окруженной двенадцатью пирамидами, и указывает головой и кончиком хвоста на часы и минуты. Калибр с ручным подзаводом сохраняет Кетцалькоатлю на эти телодвижения шестидневный запас энергии.
BR S Green Camo
Bell & Ross
Как альпиец, заброшенный в джунгли, камуфляжный трехстрелочник в сатинированном стальном корпусе с бриллиантами абсолютно уверен в себе. Вместо швейцарского ножика у него армейский бэкграунд и безотказный кварцевый механизм.
Freelancer
Raymond Weil
«Парижские гвозди» на циферблате нового Freelancer бурно зазеленели, а индексы остались ярко-серебристыми. Открытое колесо баланса с мостом открывает обзор на движение калибра RW1212.
Conquest V.H.P.
Longines
Стальной трехстрелочник Longines с вечным календарем перепрыгнул на кожаный ремешок цвета мангровых зарослей. Спокойно ходим с ними по Африке гулять: стрелки и метки с покрытием Super-LumiNova позволяют делать это даже ночью, а 43-миллиметровый корпус не боится повышенной влажности.
Фото: архивы пресс-службы
Текст: Алла Шарандина
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