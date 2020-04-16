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6 часовых новинок апреля

Кто прячется в сельве и мальве? С тропическим приветом — новые часы.

Divas' Dream Peacock

Bvlgari

Под кусочком настоящего пера, врезанного в 37-миллиметровый корпус из розового золота, бьется мануфактурный калибр BVL191 с автоматическим заводом. Остальной обвес вполне в павлиньем характере: бриллианты по ободку, рубеллит на завод­ной головке, ремешок из кожи аллигатора.

DB25 Quetzalcoatl

De Bethune

Пернатый змей скручивается в центре площадки, окруженной двенадцатью пирамидами, и указывает головой и кончиком хвоста на часы и минуты. Калибр с ручным подзаводом сохраняет Кетцалькоатлю на эти телодвижения шестидневный запас энергии.

BR S Green Camo

Bell & Ross

Как альпиец, заброшенный в джунгли, камуфляжный трехстрелочник в сатинированном стальном корпусе с бриллиантами абсолютно уверен в себе. Вместо швейцарского ножика у него армейский бэкграунд и безотказный кварцевый механизм.

Freelancer

Raymond Weil

«Парижские гвозди» на циферблате нового Freelancer бурно зазеленели, а индексы остались ярко-серебристыми. Открытое колесо баланса с мостом открывает обзор на движение калибра RW1212.

Conquest V.H.P.

Longines

Стальной трехстрелочник Longines с вечным календарем перепрыгнул на кожаный ремешок цвета мангровых зарослей. Спокойно ходим с ними по Африке гулять: стрелки и метки с покрытием Super-LumiNova позволяют делать это даже ночью, а 43-миллиметровый корпус не боится повышенной влажности.

Фото: архивы пресс-службы

Текст: Алла Шарандина

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Наташа Лыбина,
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