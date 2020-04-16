6 часовых новинок апреля

Conquest V.H.P.

Longines

Стальной трехстрелочник Longines с вечным календарем перепрыгнул на кожаный ремешок цвета мангровых зарослей. Спокойно ходим с ними по Африке гулять: стрелки и метки с покрытием Super-LumiNova позволяют делать это даже ночью, а 43-миллиметровый корпус не боится повышенной влажности.