Как адаптируется мода к новым реалиям: видеолукбуки, съемки по Zoom, концерты в Instagram, цифровые модели и Недели моды онлайн

Rakuten Fashion Week в Японии и Неделя моды в Токио

После отмены показов китайских дизайнеров в Париже и Недели моды в Токио, организаторы фэшн-мероприятий начали в срочном порядке искать новые решения, чтобы поддержать локальных дизайнеров. Так Rakuten Fashion Week в Японии и Неделя моды в Шанхае прошли онлайн – в рамках последней коллекции брендов были не только показаны, но и сразу доступны к заказу. Модернизация тезиса see now – buy now стала возможна благодаря площадке Tmall, на которой проходили трансляции (подробнее об этом мы писали здесь)

Текст: Лима Липа / Аня Фельдман / Наташа Лыбина

Фото: социальные сети / архивы пресс-служб

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.