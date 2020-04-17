Как адаптируется мода к новым реалиям: видеолукбуки, съемки по Zoom, концерты в Instagram, цифровые модели и Недели моды онлайн

Регина Турбина

Дизайнер марки Ophelica Регина Турбина стала автором первого цифрового костюма, проданного в России. Турбина делает 3D-платья и другие предметы гардероба на основе вещей своего бренда. От клиентов для создания диджитал-образов ей нужно только фото в обтягивающей одежде – остальные процессы Регина реализовывает в специальной программе.

Недавно дизайнер создала свой quarantine covid-19 virtual suit и примерила его дома. «Цифровые костюмы могут немного порадовать и поддержать людей это нелегкое время, снизить стресс или просто развлечь, – делится Ирина с редакцией «Собака.ru». – Если вы любите выкладывать свои модные аутфиты в Instagram, но беспокоитесь за экологию, то этот вариант точно для вас».