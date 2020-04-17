Из-за коронавируса Недели моды в онлайн-формате, фотосессии по Zoom, виртуальные модели и концерты в Instagram стали новыми реалиями индустрии. «Собака.ru» рассказывает о брендах, дизайнерах и фэшн-мероприятиях, которые смогли вовремя перестроиться и создали вдохновляющий контент в условиях самоизоляции.
Как адаптируется мода к новым реалиям: видеолукбуки, съемки по Zoom, концерты в Instagram, цифровые модели и Недели моды онлайн
Видеолукбуки
Roma Uvarov Design
Рома Уваров, дизайнер из Краснодара и победитель нашего конкурса «Новых имен в моде», сделал видеолукбук новой коллекции, который посвятил ностальгии по детству. Завывание ветра, часы, пробившие 12, скрипучий паркет, расстроенное фортепиано и крики птиц напоминают о школьных годах и первых влюбленностях.
Amplituda
Еще одна марка-победитель конкурса нашего журнала «Новые имена в моде» Amplituda вместо показа создала под трек «Epoxy» Jasen Loveland ролик с презентацией футуристичной коллекции корсетов, которыми известна дизайнер и основательница бренда Саша Амплитуда.
Novaya
Локальный бренд Novaya, находящий вдохновение в эстетике путешествий и вечного движения, на видео с изображением улиц Петербурга, Парижа и Сеула наложил обтравленные фото осенне-зимней коллекции. Команда марки рассказала «Собака.ru», что цель ролика – показать, как всем нам не хватает обычной жизни.
ТЗСМ
Московский дизайнер Дмитрий Ключевский снял ролик вместе с женой дома на смартфон – подиумом и локацией для видеосессии стал бассейн.
Onoma
Сандра Гуцати и Инна Бодрова из Onoma сделали видео в формате презентации на рабочем столе, для которой дизайнеры «записали» коллекцию через мессенджеры, Zoom и с помощью скриншотов на телефоне.
Сандра Гуцати и Инна Бодрова
Дизайнеры
«Наш видеолукбук – тесный симбиоз участников, в котором сложно определить роли. Модели стали со-режиссерами и операторами – ведь мы задали лишь изначальную композицию кадра, затем покинув их, предоставив самим себе и друг другу. Мы совершенно не представляли, какой материал получим. Решили, что чем менее постановочным он будет, тем лучше».
Цифровые модели и диджитал-одежда
Регина Турбина
Дизайнер марки Ophelica Регина Турбина стала автором первого цифрового костюма, проданного в России. Турбина делает 3D-платья и другие предметы гардероба на основе вещей своего бренда. От клиентов для создания диджитал-образов ей нужно только фото в обтягивающей одежде – остальные процессы Регина реализовывает в специальной программе.
Недавно дизайнер создала свой quarantine covid-19 virtual suit и примерила его дома. «Цифровые костюмы могут немного порадовать и поддержать людей это нелегкое время, снизить стресс или просто развлечь, – делится Ирина с редакцией «Собака.ru». – Если вы любите выкладывать свои модные аутфиты в Instagram, но беспокоитесь за экологию, то этот вариант точно для вас».
Animal Crossing
Недавно на консоли Nintendo Switch появилась игра Animal Crossing. Это симулятор жизни (Sims нового поколения!), где можно не только обустраивать дома, заводить друзей и ходить на работу, но и создавать собственную одежду – в виртуальном мире уже появились копии курток, жакетов, платьев и аксессуаров из коллекций Chanel, Simone Rocha, Balenciaga, Undercover – неизвестно, приложили ли на данный момент к этому руку Модные дома, но если нет, то сотрудничество не за горами.
AliExpress
Онлайн-площадка оцифровала образы из весеннего лукбука, используя нейросети и компьютерную графику. Диджитал-наряды – копии реальных вещей – AliExpress предложили примерить всем желающим. Первыми стали диджей Майя Клугман, маркетинг-директор lavkalavka Даниил Радлов и руководитель контента в «Яндексе» Екатерина Дементьева, а также виртуальная модель, блогер и дизайнер цифровой одежды Алиона Пол.
Лукбуки дома – по Zoom и Facetime
Магазин «8»
Основательницы петербургского магазина «8» Вероника Топычканова и Елена Кручинина одни из первых занялись бесконтактной съемкой фото- и видеолукбуков. Девушки вместе с фотографом координировали модель в время конференции, а скриншоты стали снимками – подробнее мы рассказывали об этом здесь.
NNedre
Бренд Нелли Недре NNedre в свою очередь снял лукбук дома – на кадрах модель в новой коллекции марки работает за ноутбуком, рисует, красится и пьет кофе вместе с молодым человеком.
Ruban
Лукбук круизной капсулы Ruban Cruise в новых обстоятельствах стал Ruban Home – его сделали с помощью двух штативов и смартфонов. Впервые в истории марки дизайнеры Алиса и Юля Рубан выступили и стилистами, и моделями, и визажистами, и фотографами. На iPhone был снят каталог для сайта и видеогиды по каждой из вещей-трансформеров.
Концерты, лекции и прямые эфиры в Instagram
Levi's
Levi’s Russia запустили прямые эфиры (а точнее, концерты!) в Instagram – среди первых исполнителей Mary Senn, Dima Midborn и Лиза Громова.
St.Friday Socks
Следом за деним-брендом о музыкальных трансляциях объявили и St.Friday Socks – последние на прошлой неделе провели стрим с Тосей Чайкиной. А заодно запустили конкурс среди подписчиков (можно выиграть годовой запас носков!).
Adidas
Adidas (а также Nike и Puma!) проводят бесплатные онлайн-тренировки со своими амбассадорами – в 8 утра можно попасть на урок по растяжке, а вечером настроиться на сон с помощью йоги в прямом эфире.
Be in open
Платформа Be-in анонсировала антикризисный штаб Be in open – среди гостей Леонид Алексеев, Алексей Осипчук и Чума Вечеринка. Спикеры рассказывают, как сохранить фэшн-бизнес во время кризиса, и делают первые прогнозы относительного того, что ждет индустрию в будущем.
Fenty
Бренд певицы Рианны, недавно пожертвовавшая 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, открыл двери своего «Социального клуба» – серии мероприятий, которые состоятся онлайн. Например, в прошлую пятницу, 10 апреля, в Instagram марки прошла трансляция живых выступлений DJ Kitty Cash и DJ Pedro из Лос-Анджелеса, а также нью-йоркского диджея Stretch Armstrong и британского рэпера Octavian.
Gucci
Следуя инициативам поддержки системы здравоохранения Gucci начал сотрудничать с подкастом Sex Ed. Проект создан для популяризации образования в области сексуального здоровья и исследования способов выражения сексуальности.
Bottega Veneta
Бренд запустил виртуальную резиденцию «Театр радостного отвлечения». В рамках проекта Модный дом каждую неделю приглашает художников и представителей фэшн-индустрии на свои платформы, чтобы те рассказали об искусстве, которое повлияло на них. В качестве гостей уже успели побывать креативный директор Bottega Veneta Дэниел Ли, фотограф и режиссёр Тайрон Лебон, художник и фотограф Вальтер Пфайффер и арт-консультант Фиби Райт Ибери.
Alexander McQueen
Модный дом анонсировали инициативу #McQueenCreators. Цифровой проект объединит общество в творческое онлайн-комьюнити, поскольку миллионы людей по всему миру остаются в изоляции. Чтобы побудить поклонников бренда к началу «арт-диалога», Alexander McQueen делятся цифровыми уроками по созданию эскизов, а результаты работ «студентов» публикуют на своих платформах. Будущие проекты включат учебные курсы по вышивке, сотрудничество с командой McQueen и различными университетами.
Недели моды в онлайн-формате
Rakuten Fashion Week в Японии и Неделя моды в Токио
После отмены показов китайских дизайнеров в Париже и Недели моды в Токио, организаторы фэшн-мероприятий начали в срочном порядке искать новые решения, чтобы поддержать локальных дизайнеров. Так Rakuten Fashion Week в Японии и Неделя моды в Шанхае прошли онлайн – в рамках последней коллекции брендов были не только показаны, но и сразу доступны к заказу. Модернизация тезиса see now – buy now стала возможна благодаря площадке Tmall, на которой проходили трансляции (подробнее об этом мы писали здесь)
Текст: Лима Липа / Аня Фельдман / Наташа Лыбина
Фото: социальные сети / архивы пресс-служб
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