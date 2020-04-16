NNedre сделал фотопроект Facetime Girls – о девушках, которые находятся в карантине по всему миру

фото-продюссер и PR-консультант, Лондон

«Я нахожусь на самоизоляции с мужем и с трёхлетним сыном в квартире в Лондоне. Это супер-интересный опыт. И для отношений и для прокачки осознанности. Муж работает из дома и, так как у него нет отдельного кабинета, он расположил свои экраны на кухонном столе, который находится в самом центре квартиры, и мне постоянно приходится отвлекать сына, так как он хочет играть с папой. Особенно сложно это делать, когда у мужа конференс-колл, и нам нужно ещё и не шуметь. Но есть и огромный плюс — у нас есть сад, и в хорошую погоду мы проводим там по полдня. А ещё в Лондоне разрешают выходить на улицу для "daily exersize", так что мы выходим с ребёнком погулять и иногда катаемся с мужем на велосипеде по очереди. Это спасает от эмоциональной усталости в первую очередь. Вообще обратила внимание, что настроение меняется волнами... один день я в просветлении и благодарна вирусу за это время с семьей, а на следующий день я ощущаю усталость и раздражение. И так по кругу. Надеюсь, что просветление и гармония победят в этой гонке!

Самый счастливый человек в этой ситуации, конечно, сын... столько внимания от обоих родителей он давно не получал, не говоря уже о просмотре мультиков, которые раньше были очень лимитированы, а теперь он их смотрит очень много. Он, конечно, скучает по друзьям и часто говорит: "Когда вирус уйдёт, я пойду в детский сад". Но тем не менее, мне кажется, он будет вспоминать этот период из детства как супер-классный».