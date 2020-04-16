Бренд Нелли Недре NNedre сделал фотопроект, участие в котором приняли девушки со всего мира, показав, как они проводят карантин. К проекту присоединилась и петербурженка Ксения Дубяго, основатель проекта «Онипожратьлюбят».
NNedre сделал фотопроект Facetime Girls – о девушках, которые находятся в карантине по всему миру
-
Ксения Дубяго, основатель проекта «Онипожратьлюбят», Крестовский, Санкт-Петербург, Россия
-
Полина Мольдашл, фото-продюссер и PR-консультант, Лондон, Великобритания
-
Полина Мольдашл, фото-продюссер и PR-консультант, Лондон, Великобритания
-
Радмила Хакова, писатель, Казань, Россия
-
Кристина Шахт, фотограф, Бруклин, Нью-Йорк, США
-
Лилия Луганская, художник, Амстердам, Нидерланды
На снимках героини занимаются йогой, читают, гуляют на балконе, играют с детьми и пьют кофе. Все кадры сделаны с помощью Facetime на камеры телефонов и ноутбуков в апартаментах и студиях, где девушек застала пандемия.
В проекте приняли участие фотограф из Индии Кристина Кулакова, инженер из Турции Анастасия Куликова, художник из Нидерландов Лилия Луганская, PR-консультант из Великобритании Полина Мольдашл, школьный учитель из Китая Ирина Никифорова, преподаватель майндфулнес из Германии Лена Ридель, писатель Радмила Хакова из российского города Казань, автор подкаста «Министерство любви» из Москвы Полина Хлынова, арт-консультант из Израиля Соня Шапкина и фотограф из Нью-Йорка Кристина Шахт.
-
Кристина Кулакова, фотограф, PR-консультант, Ришикеш, Индия
-
Лена Ридель, преподаватель майндфулнес, Мюнхен, Германия
-
Кристина Шахт, фотограф, Бруклин, Нью-Йорк, США
-
Лена Ридель, преподаватель майндфулнес, Мюнхен, Германия
-
Полина Хлынова, автор подкаста «Министерство любви», Таганка, Москва, Россия
-
Кристина Кулакова, фотограф, PR-консультант, Ришикеш, Индия
Полина Мольдашл
фото-продюссер и PR-консультант, Лондон
«Я нахожусь на самоизоляции с мужем и с трёхлетним сыном в квартире в Лондоне. Это супер-интересный опыт. И для отношений и для прокачки осознанности. Муж работает из дома и, так как у него нет отдельного кабинета, он расположил свои экраны на кухонном столе, который находится в самом центре квартиры, и мне постоянно приходится отвлекать сына, так как он хочет играть с папой. Особенно сложно это делать, когда у мужа конференс-колл, и нам нужно ещё и не шуметь. Но есть и огромный плюс — у нас есть сад, и в хорошую погоду мы проводим там по полдня. А ещё в Лондоне разрешают выходить на улицу для "daily exersize", так что мы выходим с ребёнком погулять и иногда катаемся с мужем на велосипеде по очереди. Это спасает от эмоциональной усталости в первую очередь. Вообще обратила внимание, что настроение меняется волнами... один день я в просветлении и благодарна вирусу за это время с семьей, а на следующий день я ощущаю усталость и раздражение. И так по кругу. Надеюсь, что просветление и гармония победят в этой гонке!
Самый счастливый человек в этой ситуации, конечно, сын... столько внимания от обоих родителей он давно не получал, не говоря уже о просмотре мультиков, которые раньше были очень лимитированы, а теперь он их смотрит очень много. Он, конечно, скучает по друзьям и часто говорит: "Когда вирус уйдёт, я пойду в детский сад". Но тем не менее, мне кажется, он будет вспоминать этот период из детства как супер-классный».
Фото: архивы пресс-службы
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.