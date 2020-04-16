Ulyana Sergeenko создали плейлист из треков, звучавших на кутюрных показах

Среди композиции, которые вошли в плейлист, можно найти песни Майи Кристалинской «Нежность», Брижит Бардо «Contact» и музыкальных групп «Аукцыон» и «Кино» – все треки уже сейчас доступны на Apple Music. Напомним, ранее мы писали о показе Ulyana Sergeenko с участием Коко Роша и Диты фон Тиз, а также о коллекции, созданной вместе с с фабрикой «Крестецкая строчка».