Московский музей современного искусства анонсировал курс лекций о моде и искусстве – он будет состоять из восьми занятий и стартует завтра. Преподаватель образовательных программ Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино Илектры Канестри расскажет, в каких коллекциях дизайнеров нашли отражении идеи конструктивизма, как в 20-х годах прошлого века придумали образ «новой женщины» (и зачем это было нужно!) и что в тандеме создали модельер Эльза Скиапарелли и художник Сальвадор Дали.
ММОМА запустил онлайн-курс о моде и искусстве
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С 16 апреля стартует авторский весенний курс лекций Илектры Канестри о моде и искусстве в XX-XXI вв. За 8 лекций разберемся в том, как основные темы и направления в искусстве, такие как ар-деко, баухаус, поп-арт и другие, отразились в дизайне одежды. А также узнаем, в коллекциях каких современных дизайнеров отражены ключевые визуальные идеи конструктивизма и какой переворот случился благодаря тандему модельера Эльзы Скиапарелли и сюрреалиста Сальвадора Дали. Первая лекция, которая пройдет 16 апреля онлайн, будет посвящена течению ар-деко. Участие в трансляциях платное и по регистрации — 350 рублей (активная ссылка на регистрацию — в профиле).
Отдельное внимание лектор уделит таким арт-направлениям, как ар-деко, сюрреализм, баухаус и поп-арт, объяснив, как они повлияли на творчество современных дизайнеров и их коллекции. Занятия будут проходить онлайн каждый четверг с 19:30 до 21:30, записать можно здесь. Напомним, ранее онлайн-курс также анонсировал Французский институт моды, а кинокомпания «Пионер» опубликовала фильмы об Александре Маккуине, Жан-Поле Готье, Вивьен Вествуд и других героях фэшн-индустрии на платформе «Кинопоиск HD» – сейчас их можно посмотреть бесплатно.
Фото: социальные сети
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