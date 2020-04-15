ММОМА запустил онлайн-курс о моде и искусстве

Отдельное внимание лектор уделит таким арт-направлениям, как ар-деко, сюрреализм, баухаус и поп-арт, объяснив, как они повлияли на творчество современных дизайнеров и их коллекции. Занятия будут проходить онлайн каждый четверг с 19:30 до 21:30, записать можно здесь. Напомним, ранее онлайн-курс также анонсировал Французский институт моды, а кинокомпания «Пионер» опубликовала фильмы об Александре Маккуине, Жан-Поле Готье, Вивьен Вествуд и других героях фэшн-индустрии на платформе «Кинопоиск HD» – сейчас их можно посмотреть бесплатно.

Фото: социальные сети

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