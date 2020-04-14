Ателье бренда Carolina Herrera в Испании начало тесно сотрудничать с местным департаментом здравоохранения и уже успело наладить производство по двум направлениям: первое — пошив масок и халатов для медицинского персонала, которые после стерилизации поставляют в медучреждения, второе — изготовление масок для работников пищевой промышленности, также оказывающих большую поддержку в это непростое время.

Объединяя усилия с общественностью, медицинскими учреждениями и промышленными предприятиями, Carolina Herrera использует все имеющиеся ресурсы в борьбе против вируса COVID-19.