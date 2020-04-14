Дефицит санитарно-гигиенических изделий из-за кризиса, вызванного коронавирусом, уже наступил. Поэтому бренд Carolina Herrera решил оказать поддержку правительству Испании и переоборудовать производственные линии, чтобы выпускать маски и халаты для медицинских работников.
Carolina Herrera запустили производство масок и защитной одежды для врачей
Ателье бренда Carolina Herrera в Испании начало тесно сотрудничать с местным департаментом здравоохранения и уже успело наладить производство по двум направлениям: первое — пошив масок и халатов для медицинского персонала, которые после стерилизации поставляют в медучреждения, второе — изготовление масок для работников пищевой промышленности, также оказывающих большую поддержку в это непростое время.
Объединяя усилия с общественностью, медицинскими учреждениями и промышленными предприятиями, Carolina Herrera использует все имеющиеся ресурсы в борьбе против вируса COVID-19.
Таким образом бренд Carolina Herrera присоединилась к инициативе компании Puig, которая адаптировала свою производственную линию в Вакариссесе (Барселона) для изготовления дезинфицирующего геля.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.