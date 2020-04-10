Весь мир объединился в борьбе с коронавирусом, и Петербург не исключение. Пока во Франции конгломерат LVMH производит дезинфицирующие гели для рук, а Рианна планирует передать аппараты искусственной вентиляции легких больницам в Барбадосе, петербургские бренды настроили производство многоразовых масок. Первыми были Saint-Tokyo – несколько недель назад команда марки бесплатно раздала 100 масок жителям города, а сегодня к доброй и важной инициативе подключилось множество отзывчивых городских предпринимателей – рассказываем о них ниже.
Где купить многоразовые маски в Петербурге? Вот 12 брендов города, которые их выпускают
NNedre
Бренд Нелли Недре планировал сшить всего несколько масок для своих сотрудников, развозящих заказы из онлайн-магазина по городу, но вскоре их попросили помочь с «экипировкой» коллеги по цеху, знакомые из ресторанов и друзья друзей. Теперь NNedre выпускает многоразовые маски на постоянной основе, создавая их из остатков производства, таким образом поддерживая экономику бренда и пытаясь собрать хоть какую-то часть бюджета на зарплаты сотрудникам и аренду.
Нелли Недре
Основательница бренда NNedre
«Мы уверены: маски нужны людям, которые много коммуницируют. Если они являются носителями вируса, маска не дает COVID-19 попасть на другого человека. Хлопковые изготовили со специальным краем, в который можно вставить сменный фильтр – в течении дня можно менять салфетку и целый день носить маску, потом ее дома стирать, сушить, отпаривать и надевать снова.
Для тех, кому это не очень удобно, мы сделали многослойную хлопковую. Ее нужно менять в течение дня 2-3 раза, в зависимости от того, какой процент времени вы ее носите, и точно также необходимо стирать.
Главное, пожалуйста, отнеситесь к процессу ответственно: следите за тем, как надеваете маску, как носите, как часто стираете. Если вы купили тканевую маску, носите ее все время и стираете раз в неделю, она работать не будет. Тканевую маску нужно как можно чаще стирать».
No plastic it's fantastic!
Эко-просветительский проект Олеси Бесперстовой, который в прошлом году открыл офлайн-магазин и запустил акцию по сбору чеков на переработку, тоже занялся производством масок. Многоразовые, белые, минималистичные – их могу доставить вам бесплатно домой в нужном количестве при заказе от трех тысяч рублей.
«Антон тут рядом»
Центр помощи взрослым людям с аутизмом «Антон тут рядом», как и все, переживает непростые времена, поэтому мастерские, обычно создающие керамические, текстильные и деревянные изделия, временно перепрофилировали под производство масок. Сейчас работа ведется дистанционно, а на сайте можно сделать предзаказ многоразовых масок с милыми (и довольно символичными!) цитатами: «Чтобы было лучше», «Я только что несла любовь», «Никакой не привет», «Напугал до жизни меня», «Я осталась сама с собой». Собранные средства помогут благотворительному проекту сохранить команду и мастерские – аренду за последние центр вынужден платить даже во время всеобщей самоизоляции.
Где купить: сайт
Total Kryuk
Основательница бренда Total Kryuk Катя Крюк, как и Saint-Tokyo, занялась производством масок одной из первых в городе. Дизайнер отдавала их жителям города за пожертвование в любом размере, а шила из обрезков тканей . Для локальной марки это стало способом удержать маленький бизнес на плаву в нелегкое время. Специально для «Собака.ru» Катя рассказала, как сшить многоразовую маску самостоятельно и дала лекала – их можно найти здесь, а подробную инструкцию здесь.
Где купить: Instagram
Катя Крюк
Основательница бренда Total Kryuk
«Мы с командой Total Kryuk сделали бесплатный туториал по пошиву защитной маски и выложили его на площадку Patreon.
Есть несколько способов: на швейной машинке и вручную (вы можете делать все действия, как в нашем уроке, но прошивать маску иголкой с ниткой). Если у вас нет подходящей ткани, можно использовать старую футболку и вырезать из нее по лекалам маску. Не забывайте, что маска будет контактировать с кожей лица и необходимо использовать преимущественно натуральные ткани, не раздражающие кожу (например, хлопок или вискозу).
Если ткань очень тонкая, лучше сделать 3 слоя, так она станет плотнее и надежнее защитит вас и окружающих. Если дома не оказалось резинок, вместо них можно использовать ленты или полоски ткани (их лучше их прошить, чтобы ткань не расползалась). Можно завязывать маску на затылке, чтобы она плотнее прилегала к лицу и не натирала уши. Главное, помнить, что ни одноразовая, ни многоразовая маски не являются 100% защитой! Не забывайте обязательно стирать и утюжить многоразовые маски после двух часов носки».
Стаc Лопаткин
Вышивки, которыми Стас Лопаткин планировал украсить платья для летнего показа в рамках проекта «Ассоциации» в Царском Селе, дизайнер, учитывая новые реалии, перенес на многоразовые маски. И представил в Instagram три варианта средств индивидуальной защиты – из черного льна, из натурального и из белого. «Как известно, насекомые, несмотря на всю свою красоту, являются переносчиками инфекций. Пусть это место на Вашем лице будет уже занято изящным вышитым крылатым животным!», – добавляет Лопаткин, объясняя дизайн масок, которые претендуют на звание полноценного фэшн-аксессуара.
Где купить: Instagram
Jeans Revision
Проект Натальи Осиковой, специализирующийся на создании аксессуаров из старых джинсов, тоже переключился на маски: Jeans Revision делает их анатомической формы и шьет из денима, дополняя его мягким подкладом и резинкой с регулятором длины. Команда марки уверена, что «для обычного похода в магазин и выгула собаки достаточно многоразовой маски – как и одноразовая, она работает 2 часа, затем ее можно постирать и использовать снова, а не выбрасывать на свалку». Добавляя, что одноразовые маски сейчас, пожалуй, больше всего нужны врачам и медсестрам, которые спасают жизни зараженных COVID-19.
Free Age
Два петербургских магазина трикотажного бренда Free Age – в соответствии с указом президента РФ – закрылись. Опустели и производственные цеха – в отличие от швейных фабрик, их невозможно переориентировать на выпуск спецодежды. Тогда основательница марки Татьяна Затравина купила у японской компании Shima Seiki программу для изготовления гигиенических масок. Сейчас Free Age сотрудничает с предприятиями, которые продолжают работать и нуждаются в масках для своих сотрудников.
Где купить: Instagram
Татьяна Затравина
Основательница бренда Free Age, генеральный директор компании «Эколайф»
«Мы изготавливаем маски в соответствии с методическими разъяснениями Министерства промышленности и торговли РФ от 30 марта 2020 года. Маски имеют анатомическую форму, связаны бесшовным способом в два слоя из пряжи, в состав которой входит 95% хлопка и 5% эластана. В отличие от масок из неопрена и других синтетических материалов, продукция Free Age подходит для аллергиков, лицо под такой маской не потеет, в ней комфортно и легко дышать. Сейчас мы также планируем начать сотрудничество с благотворительными фондами – хотим перечислять 10% от продаж масок на постоянной основе».
Ecostep
В марте основатель эко-проекта Ecostep Светлана Зыкова рассказывала «Собака.ru» о создании многоразовых мешочков, бахил и упаковок, а сегодня ассортимент марки пополнился и масками. Однотонные, с цветочным принтом и нашивками, они стоят более чем доступно и могут быть доставлены курьером к вам домой. Есть как детские, так и взрослые варианты.
Где купить: Instagram, «Вконтакте»
Asadullina Aigel
Результатом коллаборации петербургского бренда Asadullina Aigel и магазина Clothia стали три маски с авторским дизайном – деньги, вырученные с их продажи, будут переданы в фонды по борьбе с COVID-19. Средства индивидуальной защиты украшены бахромой и вышивками – отличный аксессуар для тех, кто беспокоится не только о безопасности, но и об эстетической составляющей.
Где купить: сайт
Shi-Shi
Бренд Юлии Шинкаревой занимается пошивом масок всего две недели, но за это время уже успел передать более 40 тысяч штук крупным российским компаниям и – в качестве гуманитарной помощи – медицинским учреждениям. Shi-Shi свою работу афишируют скромно – новость о запуске производства масок команда выложила только в stories, добавив, что рада быть полезной в трудное для всех время. В ближайшие дни марка планирует организовать пункт выдачи масок людям в Петербурге, обещая пускать в помещение только по одному человеку и соблюдать все санитарно-гигиенические требования.
Где купить: Instagram
Lilia Kisselenko
Модный дом Lilia Kisselenko, бренд-директором которого является Ирина Селюта – член экспертного совета нашего конкурса «Новые имена в моде-2020», анонсировал (тоже в stories!) производство многоразовых масок. Черного, молочного, бежевого и мраморного цвета, их можно купить в аккаунте бренда.
Где купить: Instagram
Брошечная им. Билла Трейлора
Команда петербургской брошечной давно планировала расширить коллекцию бренда и начать работать с тканью – но никто не предполагал, что задумка будет воплощена так скоро. Ребята выпустили серию защитных масок для лица, вдохновленных Средневековьем, апокалиптическими гобеленами и творчеством художников, заставших эпидемии. Средства индивидуальной защиты с чудищами с анжерских шпалер и принтами рисунков Эгона Шиле пока ограниченном количестве, но в будущем Брошечная им. Билла Трейлора обещает сделать еще.
Где купить: Instagram, «Вконтакте»
Фото: социальные сети
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.