Основательница бренда NNedre

«Мы уверены: маски нужны людям, которые много коммуницируют. Если они являются носителями вируса, маска не дает COVID-19 попасть на другого человека. Хлопковые изготовили со специальным краем, в который можно вставить сменный фильтр – в течении дня можно менять салфетку и целый день носить маску, потом ее дома стирать, сушить, отпаривать и надевать снова.

Для тех, кому это не очень удобно, мы сделали многослойную хлопковую. Ее нужно менять в течение дня 2-3 раза, в зависимости от того, какой процент времени вы ее носите, и точно также необходимо стирать.

Главное, пожалуйста, отнеситесь к процессу ответственно: следите за тем, как надеваете маску, как носите, как часто стираете. Если вы купили тканевую маску, носите ее все время и стираете раз в неделю, она работать не будет. Тканевую маску нужно как можно чаще стирать».