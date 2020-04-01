Рома Уваров выпустил капсулу футболок – все средства от продажи передадут в фонд «Старость в радость»

Футболки доступны в черном и белом цветах и уже есть в продаже на сайте Nob Concept. Стоимость одной составляет 2 000 рублей. В благотворительной акции принял участие и бренд Red September, который также представлен в онлайн-шоуруме – марка выпустила худи свободного кроя с принтом и контрастной вышивкой. Напомним, ранее Roma Uvarov Design показывал рекламную кампанию весна-лето, на снимках которой модели выгуливают гусей, а также отменил показ из-за коронавируса.