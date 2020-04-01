Дизайнер из Петербурга и победитель конкурса «Новые имена в моде» Рома Уваров представил новый дроп, в который вошли две футболки с традиционными для дизайнера в этом сезоне «цыганскими аппликациями». Все средства от продажи вещей отправятся в фонд «Старость в радость», который помогает пожилым людям и инвалидам, попавшим в дома престарелых.
Рома Уваров выпустил капсулу футболок – все средства от продажи передадут в фонд «Старость в радость»
Футболки доступны в черном и белом цветах и уже есть в продаже на сайте Nob Concept. Стоимость одной составляет 2 000 рублей. В благотворительной акции принял участие и бренд Red September, который также представлен в онлайн-шоуруме – марка выпустила худи свободного кроя с принтом и контрастной вышивкой. Напомним, ранее Roma Uvarov Design показывал рекламную кампанию весна-лето, на снимках которой модели выгуливают гусей, а также отменил показ из-за коронавируса.
Фото: nobconcept.com
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