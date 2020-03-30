Из-за угрозы распространения коронавируса «Собака.ru» вынуждена отказаться от проведения показа «Новые имена в моде-2020», в котором традиционно принимают участие победители конкурса. Редакция заботится о здоровье своих сотрудников, гостей мероприятия и дизайнеров, призывает с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и соблюдать режим самоизоляции, оставаясь дома.
«Собака.ru» отказалась от проведения показа «Новые имена в моде-2020» из-за коронавируса
Ранее 16 марта стали известны победители конкурса «Новые имена в моде-2020» – одного из них выбрали читатели журнала, а десять определили эксперты фэшн-индустрии. Мы также писали о том, кто в этом году вошел в состав жюри и какие подарки получат финалисты.
Фото: архивы пресс-службы
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