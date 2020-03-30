«Собака.ru» отказалась от проведения показа «Новые имена в моде-2020» из-за коронавируса

Ранее 16 марта стали известны победители конкурса «Новые имена в моде-2020» – одного из них выбрали читатели журнала, а десять определили эксперты фэшн-индустрии. Мы также писали о том, кто в этом году вошел в состав жюри и какие подарки получат финалисты.

Фото: архивы пресс-службы

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