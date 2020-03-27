Итальянская компания Yoox Net-a-porter Group приостановила работу онлайн-ритейлеров Net-a-Porter и Mr Porter и закрыла центр дистрибуции из-за коронавируса. На сайте вместо каталога теперь висит баннер, говорящий о временном закрытии онлайн-магазина и предлагающий в случае необходимости вернуть вещи в течение 60 дней.
Net-a-Porter, Mr Porter и Next временно не будут принимать онлайн-заказы из-за коронавируса
Подобное решение принял и британский ритейлер Next, который 23 марта закрыл все офлайн-магазины. Компания рассказала изданию The Business of Fashion, что из-за пандемии коронавируса убытки могут достичь 1 млрд фунтов стерлингов – это 1,2 млрд долларов США или 25% от годового объема продаж.
Напомним, что о временном закрытии ранее говорили ДЛТ и Au Pont Rouge в Петербурге.
Фото: shutterstock.com / next.com / net-a-porter.com
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