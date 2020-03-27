Net-a-Porter, Mr Porter и Next временно не будут принимать онлайн-заказы из-за коронавируса

Напомним, что о временном закрытии ранее говорили ДЛТ и Au Pont Rouge в Петербурге.

Фото: shutterstock.com / next.com / net-a-porter.com

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.