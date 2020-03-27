ДЛТ показал весенне-летний лукбук – посмотрите на главные тренды сезона!

Новые весенне-летние коллекции можно найти в ДЛТ, сегодня он работает до 00:00, а 28 марта по 5 апреля будет принимать заказы онлайн. Ранее универмаг рассказывал о дополнительных мерах безопасности для персонала и покупателей, а мы писали о том, почему на Большой Конюшенной 21-23 покупать сейчас выгоднее, чем в Европе.

Фото: архивы пресс-службы

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