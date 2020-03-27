Универмаг ДЛТ показал весенне-летний лукбук, в который вошли образы из коллекций Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Gucci, Celine, Burberry, Dolce & Gabbana, Loewe и Lanvin. В съемке приняли участие вещи и из новых для универмага брендов – Petar Petrov, Nanushka, Rejina Pyo, By Far и другие.
ДЛТ показал весенне-летний лукбук – посмотрите на главные тренды сезона!
По-скандинавски минималистичные кадры (в просторном помещении с высокими окнами поставили фон) могут стать негласным мудбордом для тех, кто ищет фэшн-вдохновение – креативная команда ДЛТ за нас придумала 44 лука для любого настроения и повода. В центре внимания оказались классические плащи и пальто Bottega Veneta и Dries Van Noten, лаконичные платья и блузы Lanvin, Alexander McQueen и Balenciaga и универсальные брюки с шортами Acne Studios и Ami.
Главным аксессуаром сезона назвали плетеную сумку, ее можно найти в коллекциях Saint Laurent, Stella McCartney и Celine, а первое место в рубрике «головные уборы» отдали панамам (лучшие у Burberry и Loewe). После карантина, который верим, скоро закончится, мы будет гулять по улицам в пантолетах, босоножках и сандалиях от Gianvito Rossi, Aquazzura и Joseph (тренд сезона!).
Новые весенне-летние коллекции можно найти в ДЛТ, сегодня он работает до 00:00, а 28 марта по 5 апреля будет принимать заказы онлайн. Ранее универмаг рассказывал о дополнительных мерах безопасности для персонала и покупателей, а мы писали о том, почему на Большой Конюшенной 21-23 покупать сейчас выгоднее, чем в Европе.
Фото: архивы пресс-службы
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