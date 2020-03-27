Французский институт моды анонсировал бесплатный онлайн-курс

Главным лектором станет профессор IFM Бенджамин Симменауер, а среди гостей числятся дизайнеры Симон Порт Жакмюс (который недавно запустил челлендж в Instagram), Кристель Коше и Пол Смит, а также президент Chanel Бруно Павловски, генеральный директор Hermes Аксель Дюма и генеральный директор Saint Laurent Франческа Беллеттини. На лекциях объяснят, как фэшн-индустрия связана с искусством, расскажут, как складываются взаимоотношения представителей прессы и модного бизнеса, и затронут вопросы гендерного неравенства.

Фото: социальные сети

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