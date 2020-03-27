Институт моды Франции (Institut Français de la Mode) анонсировал бесплатный онлайн-курс Understanding Fashion: From Business to Culture («Понимание моды: от бизнеса к культуре»), он будет посвящен основам фэшн-бизнеса. Занятия начнутся 30 марта и продлятся четыре недели, записаться можно здесь.
Французский институт моды анонсировал бесплатный онлайн-курс
Главным лектором станет профессор IFM Бенджамин Симменауер, а среди гостей числятся дизайнеры Симон Порт Жакмюс (который недавно запустил челлендж в Instagram), Кристель Коше и Пол Смит, а также президент Chanel Бруно Павловски, генеральный директор Hermes Аксель Дюма и генеральный директор Saint Laurent Франческа Беллеттини. На лекциях объяснят, как фэшн-индустрия связана с искусством, расскажут, как складываются взаимоотношения представителей прессы и модного бизнеса, и затронут вопросы гендерного неравенства.
Фото: социальные сети
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