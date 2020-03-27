Петербургский бренд Saint-Tokyo сделал маски – и раздает их бесплатно

Напомним, ранее маски также выпустил бренд Total Kryuk – сейчас их можно купить в социальных сетях марки за пожертвование в любом размере. Дизайнер Катя Крюк назвала это способом удержать «маленький бизнес на плаву в нелегкое время».

Фото: социальные сети

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.