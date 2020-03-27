Петербургский бренд Saint-Tokyo, недавно анонсировавший бесплатную доставку по всей России, сделал маски и раздает их бесплатно.
Петербургский бренд Saint-Tokyo сделал маски – и раздает их бесплатно
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Дорогие друзья, Команда Saint-Tokyo это семья, а в семьях принято заботиться друг о друге, но сегодня, этих мер не достаточно и мы считаем необходимым сделать чуть больше. Мы произвели небольшую партию масок, всего 100шт, они не являются медицинскими, но в условиях дефицита это уже маленькая, но мера защиты. Пожалуйста, приходите к нам в шоурум и забирайте их безвозмездно, без подписок, лайков и шеров, просто позаботьтесь о себе и близких. Мы ждём вас по адресу Уральская 13 , офис 201 в эту субботу 28го марта с 14:00 до 20:00. Все подробности вы можете узнать написав нам в вотсап или позвонив по номеру +7 (981) 827-19-27 Отдельная благодарность @vivala_video ща экстренную помощь в проведении съемки❤️ With Love From Saint-Tokyo❤️ #sainttokyo #besafe
В обращении к подписчикам Юра Питенин, основатель и дизайнер марки, уточнил, что это не медицинские маски, но в условиях дефицита они могут стать небольшой, но важной мерой защитой. Взять маски можно в шоуруме бренда по адресу Уральская, 13, офис 201 в эту субботу, 28 марта, с 14:00 до 20:00.
Напомним, ранее маски также выпустил бренд Total Kryuk – сейчас их можно купить в социальных сетях марки за пожертвование в любом размере. Дизайнер Катя Крюк назвала это способом удержать «маленький бизнес на плаву в нелегкое время».
Фото: социальные сети
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