ДЛТ закроют с 28 марта по 5 апреля – заказы можно будет сделать онлайн

В интернет-магазине tsum.ru делают все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19: сотрудники, работающие в службе доставки и на складах, обеспечены защитными экранами и перчатками, в помещениях ежедневно проводится дезинфекция, а вся одежда после примерок клиентов проходит обработку паром. Ранее ДЛТ рассказывал о дополнительных мерах безопасности для персонала и покупателей, которые введены в офлайн-магазине на Большой Конюшенной 21-23.

Фото: архивы пресс-службы

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