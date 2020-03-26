ДЛТ, как и московский ЦУМ, временно закроют с 28 марта по 5 апреля. Все заказы универмаг будет принимать онлайн через сайт tsum.ru, также будет работать бесплатная доставка по Санкт-Петербургу. Напомним, что решение связано со вчерашним обращением президента России Владимира Путина к гражданам страны, в рамках которого он объявил следующую неделю нерабочей.
ДЛТ закроют с 28 марта по 5 апреля – заказы можно будет сделать онлайн
В интернет-магазине tsum.ru делают все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19: сотрудники, работающие в службе доставки и на складах, обеспечены защитными экранами и перчатками, в помещениях ежедневно проводится дезинфекция, а вся одежда после примерок клиентов проходит обработку паром. Ранее ДЛТ рассказывал о дополнительных мерах безопасности для персонала и покупателей, которые введены в офлайн-магазине на Большой Конюшенной 21-23.
Фото: архивы пресс-службы
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