12Storeez хотел запустить продажу гречки, но передумал – «Собака.ru» спросила у бренда, что произошло

«Последние 2 недели мы стараемся поднять настроение подписчикам: запустили сейл, сделали онлайн-доставку бесплатной. Надеемся, что наши 60 пакетов гречки дадут возможность улыбнуться покупателям, которые найдут ее в своих заказах», – добавляет Настя.

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