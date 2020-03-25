Российский бренд 12 storeez хотел запустить продажу гречки по удивительно низкой цене – и зеленая, и обычная стоила 10 рублей за 400 граммов. Об этом пишет телеграм-канал «Мур» и The Blueprint. Однако что-то пошло не так, и вскоре страница была удалена – сейчас ссылка, по которой можно было купить крупу, показывает ошибку 404.
12Storeez хотел запустить продажу гречки, но передумал – «Собака.ru» спросила у бренда, что произошло
Пакеты с гречкой были брендированы логотипом 12Storeez, хештегом #12homiez и надписью «актуальная база». На вопрос «Собака.ru», почему крупа исчезла из онлайн-магазина представители компании ответили, что гречка появилась на сайте случайно. «Мы хотели поднять настроение покупателям, но не определились с механикой: вкладывать гречку в заказы или показать на сайте. Когда выложили крупу за символическую цену в 10 рублей, поняли, что покупатели восприняли ее как товар. Поэтому сейчас мы вернулись к тому, чтобы класть ее в случайном порядке в онлайн-заказы».
«Последние 2 недели мы стараемся поднять настроение подписчикам: запустили сейл, сделали онлайн-доставку бесплатной. Надеемся, что наши 60 пакетов гречки дадут возможность улыбнуться покупателям, которые найдут ее в своих заказах», – добавляет Настя.
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