Вторая коллаборация PUMA x RHUDE вдохновлена мотоспортом и эстетикой 80-х

История бренда RHUDE

Филиппинец Руиджи приехал в Лос-Анджелес 11-летним мальчишкой к своей тете. Он ничего не знал не только о моде, но и вообще о современной американской культуре. Одноклассники смеялись над его брюками-карго и скечерсами. Но он быстро учился и завоевывал уважение окружающих. Первая коллекция бренда Руиджи, который он назвал RHUDE, не увенчалась успехом, но впереди молодого дизайнера ждал грандиозный успех. RHUDE появился в 2013 году, а в начале прошлого года Руиджи уже вошел в список Forbes «30 миллионеров до 30 лет». Всего шесть лет, а какой вдохновляющий рывок. RHUDE стремится разрушить все стереотипы прошлого и создать новую, современную моду, что находит отклик в сердцах многих фэшиониста со всего света. Как говорит Руиджи, он хотел бы, чтобы его одежда рассказывала его личную историю, поэтому вдохновение он черпает из своего прошлого, своей семьи и встреч с реальными людьми.