Коллекция PUMA x RHUDE — это синтез спортивного духа PUMA и стритвеар моды RHUDE, в основе которой минимализм и философия вечной молодости. По словам дизайнера бренда Руиджи Вийасенора, коллекция рассказывает историю уличной жизни 80-х, а также раскрывает детскую мечту самого Руиджи — однажды покататься на спортивном мотоцикле. Поэтому коллекция вдохновлена гонками Motocross.
Вторая коллаборация PUMA x RHUDE вдохновлена мотоспортом и эстетикой 80-х
Первая коллаборация брендов вышла осенью прошлого года. Руиджи Вийасенор называет ее прологом к коллекции PUMA x RHUDE этого года, которую он предлагает считать первой главой в совместной истории двух марок. Новую коллекцию отличает сдержанная цветовая палитра, характерная для бренда RHUDE. Оттенки как будто позаимствованы у самой природы: бежевый, голубой, серый, графитовый, но есть и яркие акценты цвета фуксия. Винтажный вид коллекции придают силуэты из 80-х, а светоотражающие элементы добавляют ей дух современности.
Что покупать в новой коллекции?
Легендарные теннисные кроссовки PUMA Performer приобрели новый вид, благодаря комбинации светоотражающих ярко-розовых градиентных кожаных накладок, приглушенных цветов нубука и черного замшевого фирменного формстрипа. Руиджи Вийасенор говорит, что хотел сочинить новый язык для основных деталей: логотипы, формстрип PUMA — все это подчеркивается с помощью графики, цвета и текстуры разных материалов.
В коллаборации также представлена новая пара Alteration. Объемная двухкомпонентная промежуточная подошва, дополненная вырезанными накладками, улучшает амортизацию, а текстурированная резиновая подметка обеспечивает отличное сцепление. Сдержанная цветовая гамма оттеняется ярко-желтой полосой, проходящей вдоль всей модели.
В основе новой коллаборации PUMA x RHUDE — функциональность, что хорошо видно на примере не только кроссовок, но и одежды коллекции. На куртке PUMA x RHUDE располагаются светоотражающие элементы — воплощение одной из современных модных тенденций. Также у модели есть удобный нагрудный карман-кенгуру, в который можно сложить необходимые мелочи во время прогулки, освободив руки. Еще для большего комфорта в нижней части анорака — яркий шнурок для регулировки ширины.
Аксессуары коллекции тоже не отстают. Одна сторона двусторонней панамы PUMA x RHUDE Bucket полностью выполнена из светоотражающего материала с 3D-вышивкой логотипа PUMA x RHUDE. Другая же создана в однотонной черной расцветке, украшенной принтом Nothing's finished и логотипом PUMA.
История бренда RHUDE
Филиппинец Руиджи приехал в Лос-Анджелес 11-летним мальчишкой к своей тете. Он ничего не знал не только о моде, но и вообще о современной американской культуре. Одноклассники смеялись над его брюками-карго и скечерсами. Но он быстро учился и завоевывал уважение окружающих. Первая коллекция бренда Руиджи, который он назвал RHUDE, не увенчалась успехом, но впереди молодого дизайнера ждал грандиозный успех. RHUDE появился в 2013 году, а в начале прошлого года Руиджи уже вошел в список Forbes «30 миллионеров до 30 лет». Всего шесть лет, а какой вдохновляющий рывок. RHUDE стремится разрушить все стереотипы прошлого и создать новую, современную моду, что находит отклик в сердцах многих фэшиониста со всего света. Как говорит Руиджи, он хотел бы, чтобы его одежда рассказывала его личную историю, поэтому вдохновение он черпает из своего прошлого, своей семьи и встреч с реальными людьми.
Коллекция PUMA x RHUDE станет доступна в России с 26 марта на официальном сайте бренда.
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