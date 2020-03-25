«Собака.ru» объявила призы конкурса «Новые имена в моде-2020»

16 марта «Собака.ru» объявила победителя онлайн-голосования конкурса «Новые имена в моде-2019», а экспертный совет (кто вошел в состав жюри, мы рассказывали здесь) вместе с главным редактором журнала «Собака.ru» Яной Милорадовской выбрал еще девять финалистов. Рассказываем, какие призы получат лучшие молодые дизайнеры, на которых вам стоит обратить внимание уже сейчас.