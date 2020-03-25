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«Собака.ru» объявила призы конкурса «Новые имена в моде-2020»

16 марта «Собака.ru» объявила победителя онлайн-голосования конкурса «Новые имена в моде-2019», а экспертный совет (кто вошел в состав жюри, мы рассказывали здесь) вместе с главным редактором журнала «Собака.ru» Яной Милорадовской выбрал еще девять финалистов. Рассказываем, какие призы получат лучшие молодые дизайнеры, на которых вам стоит обратить внимание уже сейчас.

  • Yana Gilvichyute

  • Sasha Chi

  • Vertigo

  • Алина Хляба

  • The Sun Origin

  • «Собака.ru» в лице главного редактора Яны Милорадовской опубликует съемку селебрити в одежде от финалистов в номере журнала.
  • Дизайнер бренда House of Leo и преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ Леонид Алексеев проведет для Yana Gilvichyute бренд-консультацию.
  • Историк моды Мэган Виртанен проведет личную консультацию для Vertigo.
  • Креативный директор фабрики «Крестецкая строчка» Александра Георгиева организует для «Ангел А» поездку на фабрику с экскурсией с одним из первых лиц компании и подарит художественный альбом про промысел «Крестецкая строчка».
  • Дизайнер и основательница петербургского бренда NNedre Нелли Недре сделает совместный проект с The Sun Origin.
  • Дизайнер и основательница модного дома Tatyana Parfionova Татьяна Парфенова подарит копии гравюр Кацусико Хокусая, выполненные на традиционной бумаге васи, финалистам Алина Хляба и Мария Качуровская.
  • Президент Международной Ассоциации Байеров International Buyers Hub, основатель и генеральный директор группы компаний Fashion Hub Russia, fashion-директор Milo Group Георгий Ростовщиков проведет консультацию для Ola Ola, а также предоставит всем финалистам сертификат на скидку 20% на все образовательные программы Fashion Hub Education, а всем участникам – скидку 5% на образование Fashion Hub Education.
  • Дизайнер бренда Ianis Chamalidy Янис Чамалиди проведет личные консультации для Sasha Chi и M_U_R.
  • Бренд-директор модного дома Lilia Kisselenko Ирина Селюта сделает совместный проект с Os Sa.

  • Мария Качуровская

  • Ola Ola

  • Os Sa

  • M_U_R

  • «Ангел А»

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Наташа Лыбина,
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