16 марта «Собака.ru» объявила победителя онлайн-голосования конкурса «Новые имена в моде-2019», а экспертный совет (кто вошел в состав жюри, мы рассказывали здесь) вместе с главным редактором журнала «Собака.ru» Яной Милорадовской выбрал еще девять финалистов. Рассказываем, какие призы получат лучшие молодые дизайнеры, на которых вам стоит обратить внимание уже сейчас.
«Собака.ru» объявила призы конкурса «Новые имена в моде-2020»
- «Собака.ru» в лице главного редактора Яны Милорадовской опубликует съемку селебрити в одежде от финалистов в номере журнала.
- Дизайнер бренда House of Leo и преподаватель Школы Дизайна НИУ ВШЭ Леонид Алексеев проведет для Yana Gilvichyute бренд-консультацию.
- Историк моды Мэган Виртанен проведет личную консультацию для Vertigo.
- Креативный директор фабрики «Крестецкая строчка» Александра Георгиева организует для «Ангел А» поездку на фабрику с экскурсией с одним из первых лиц компании и подарит художественный альбом про промысел «Крестецкая строчка».
- Дизайнер и основательница петербургского бренда NNedre Нелли Недре сделает совместный проект с The Sun Origin.
- Дизайнер и основательница модного дома Tatyana Parfionova Татьяна Парфенова подарит копии гравюр Кацусико Хокусая, выполненные на традиционной бумаге васи, финалистам Алина Хляба и Мария Качуровская.
- Президент Международной Ассоциации Байеров International Buyers Hub, основатель и генеральный директор группы компаний Fashion Hub Russia, fashion-директор Milo Group Георгий Ростовщиков проведет консультацию для Ola Ola, а также предоставит всем финалистам сертификат на скидку 20% на все образовательные программы Fashion Hub Education, а всем участникам – скидку 5% на образование Fashion Hub Education.
- Дизайнер бренда Ianis Chamalidy Янис Чамалиди проведет личные консультации для Sasha Chi и M_U_R.
- Бренд-директор модного дома Lilia Kisselenko Ирина Селюта сделает совместный проект с Os Sa.
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